Разработчики SCS Software показали тракстопы из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator

Сегодня рассмотрим грядущее расширение карты для American Truck Simulator, на этот раз сосредоточившись на Южной Дакоте. Как и в Иллинойсе, команда по созданию карт усердно работала над воссозданием некоторых стоянок для грузовиков по всему штату, которые служат важными местами для отдыха, дозаправки и знакомства с окрестностями. Посмотрим, куда вас приведёт дорога.

Путешествуя по Южной Дакоте, вы обнаружите множество стоянок для грузовиков, разбросанных по всему штату. Водители могут отдохнуть и заправиться в таких городах, как Буффало, Спирфиш, Мартин и Мёрдо, каждый из которых обладает своей уникальной атмосферой.

В Рапид-Сити, втором по численности населения городе штата, есть стоянка для грузовиков, расположенная недалеко от шоссе и предлагающая вид на огромный промышленный комплекс.

Следующая стоянка для грузовиков у города Уолл примечательна своим названием, вдохновлённым естественной стеной из скальных образований недалеко от национального парка Бэдлендс. Здесь водителей встретит знаковая для города высокая статуя динозавра, охраняющая шоссе US-14 и являющаяся поистине уникальной достопримечательностью.

В Су-Фолс, самом густонаселённом городе Южной Дакоты, вдоль трассы I-90 расположена стоянка для грузовиков, а также неподалёку находятся дилерский центр грузовиков и агентство по подбору водителей. В городе обязательно посетите мемориал линкора ВМС США «Южная Дакота», который чтит военную историю штата и служит местом памяти.

В Хьюроне стоянка для грузовиков расположена недалеко от озера Рэвин-Парк. Водители, останавливающиеся здесь, также заметят сельскохозяйственную технику, свидетельствующую о сильных сельскохозяйственных традициях этого района.

В Уотертауне есть городская стоянка для грузовиков, расположенная недалеко от его знакового здания Арт-центра, культурной достопримечательности, которая дополняет местную самобытность.

И наконец, Бизон - город, основанный в 1907 году и названный в честь американских бизонов, которые когда-то в изобилии бродили по этим землям. Здесь стоит отметить небольшой региональный аэропорт неподалёку, который придаёт этой остановке особую атмосферу.

Как всегда, имейте в виду, что это дополнение всё ещё находится в разработке, поэтому детали могут измениться до релиза.