Разработчики SCS Software рассказали о Ford Bronco Badlands из будущего DLC Ford Car Pack для American Truck Simulator

Сегодня разработчики представили более подробный обзор Ford Bronco Badlands 2023 года, одного из автомобилей, за руль которого вы сможете сесть в предстоящем модуле Road Trip с DLC Ford Car Park для American Truck Simulator.

Немногие автомобили так же точно передают дух американских приключений, как Ford Bronco. Его легендарный статус обусловлен десятилетиями исследования дикой природы, построенным на фундаменте невероятной проходимости, удачного сочетания возможностей и свободы передвижения на открытом воздухе.

В последние десятилетия он стал легко узнаваемым автомобилем для людей во всем мире, а также фигурировал в некоторых популярных фильмах. Ford Bronco Badlands 2023 года, который вы сможете приобрести с пакетом Ford Car Pack, является частью шестого поколения этой модели.

Впервые представленный в середине 1960-х годов как революционный полноприводный автомобиль, Bronco быстро завоевал культовый статус: за 31 год производства было выпущено более 1,1 миллиона автомобилей разных поколений. После долгожданного возвращения в 2021 году после 25-летнего перерыва, он вновь завоевал репутацию автомобиля, способного справиться практически с чем угодно: от сложных внедорожных поездок по пустыне до живописных прибрежных путешествий и всего, что между ними.

За эти годы Bronco рос и развивался вместе со своими владельцами. Начавшись как простой, утилитарный внедорожник, он превратился в линейку автомобилей с передовыми силовыми агрегатами EcoBoost, инновационными режимами G.O.A.T. (Goes Over Any type of Terrain) и спортивной подвеской, оставаясь при этом верным своим культовым угловатым корням.

Эта способность преодолевать любые поверхности - одна из главных причин, почему Bronco остается символом приключений на природе, одинаково хорошо подходящим как для повседневной езды, так и для хардкорных путешествий по бездорожью.

Игроки также смогут выбрать один из заводских цветов кузова из линейки 2023 года, включая такие яркие варианты, как лазурно-серый, кактусово-серый, изумрудно-зеленый, перечно-красный, синий Велосити или желто-белый.