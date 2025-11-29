Разработчики SCS Software рассказали о Ford Crown Victoria из будущего DLC Ford Car Pack для American Truck Simulator

Вам не терпится прокатиться по шоссе American Truck Simulator за рулём настоящей американской классики? Сегодня разработчики предлагают вам поближе познакомиться с одним из автомобилей, которые ждут вас в наборе FORD Car Pack для Road Trip - легендарным Ford Crown Victoria!

Ford Crown Victoria - полноразмерный седан, ставший своего рода легендой. Представленный в 1992 году и выпускавшийся до 2012 года, он построен на заднеприводной платформе Ford Panther - классической рамной конструкции, обеспечивающей ему прочность, которая является одним из главных достоинств этого автомобиля. Оснащённый надёжным двигателем V8 и известный своей прочностью, Crown Victoria заслужил репутацию одной из самых надёжных «рабочих лошадок» своего времени.

Его определяющее наследие было обусловлено популярностью в автопарках. К концу 1990-х годов полиция и таксомоторные компании практически взяли его на вооружение и тысячи этих автомобилей патрулировали улицы или перевозили пассажиров. Всего с 1992 по 2011 год Ford выпустил около 1,5 миллиона Crown Victoria.

В игре вы будете управлять базовой Crown Victoria 2006 года выпуска и позже - гражданской версией Police Interceptor. Эта модель оснащена 4,6-литровым двигателем SOHC V8 мощностью 224 лошадиные силы и крутящим моментом 340 Н·м, работающим в паре с электронной 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с повышающей передачей. Автомобиль сохранил ту же заднеприводную компоновку, рулевое управление с усилителем, чувствительным к скорости и дисковые тормоза всех четырёх колёс с ABS, что и его аналог для правоохранительных органов, но с более мягким, повседневным характером вождения.

Подвеска - передняя с короткими/длинными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, задняя с рычажной системой Уатта с однотрубными амортизаторами - обеспечивает баланс комфорта и управляемости, а практичные особенности, такие как топливный бак объемом 19 галлонов, отказоустойчивая система охлаждения двигателя, система экономии заряда аккумулятора с 30-минутной задержкой отключения и двойные выхлопные трубы из нержавеющей стали, делают его надежным спутником на длинных участках шоссе.

Визуально Crown Victoria в игре повторяет суровый облик Police Interceptor: черная решетка радиатора, дверные ручки, зеркала, задняя панель багажника и стальные диски колес, а внутри сиденья из черной искусственной кожи отличают его от тканевого салона Interceptor.

Теперь, когда он появится в American Truck Simulator в составе набора FORD Car Pack, разработчики с нетерпением ждут, когда моддеры превратят его во что угодно - от такси до полицейских патрульных машин!



Ждёте возможности прокатиться по дорогам в истинном стиле Ford? Тогда не забудьте добавить набор Ford Car Pack для American Truck Simulator в свой список желаний Steam!