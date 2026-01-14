Разработчики SCS Software рассказали о Ford F-150 из будущего DLC Ford Car Pack для American Truck Simulator

Немногие автомобили оказали такое влияние на американские дороги, как Ford F-150. Его легендарный статус обусловлен десятилетиями лидерства, основанными на надежности, прочности и постоянных инновациях. Сегодня рассмотрим Ford F-150 Lariat 2023 года, один из автомобилей, за рулем которого вы сможете прокатиться в предстоящем модуле Автопутешествие.

Впервые представленный в конце 1940-х годов в рамках линейки Ford F-Series, этот автомобиль на протяжении десятилетий пользовался неизменным успехом. Будучи самым продаваемым автомобилем в Америке с 1981 года, F-150 заслужил репутацию машины, способной справиться практически с чем угодно: от сложных рабочих задач до дальних поездок и приключений на бездорожье.

За эти годы F-150 вырос и изменился вместе со своими владельцами. Начав с классического рабочего автомобиля с двигателем V8, он превратился в модельный ряд, включающий современные силовые агрегаты, улучшенную эффективность и варианты, ориентированные на производительность, оставаясь при этом верным своим корням. Эта способность к адаптации - одна из главных причин, почему F-150 остается самым популярным пикапом в Америке, одинаково хорошо подходящим как для семейных поездок, так и для надежной работы или в качестве внедорожного компаньона для тех, кто любит съезжать с проторенных дорог.

Разработчики усердно работают над воплощением Ford F-150 Lariat 2023 года в American Truck Simulator. Цель - передать истинный характер этого современного пикапа, от его смелых пропорций и мгновенно узнаваемого экстерьера до тщательно проработанного до мельчайших деталей интерьера.

Игроки также могут рассчитывать на выбор заводских цветов кузова из линейки 2023 года, включая такие варианты, как Agate Black Metallic, Iconic Silver Metallic и Atlas Blue Metallic, а также другие возможности персонализации, чтобы удовлетворить различные вкусы и стили вождения.

Обратите внимание: Ford F-150 Lariat всё ещё находится в разработке. Хотя экстерьер и интерьер активно дорабатываются, некоторые технические решения всё ещё находятся на стадии завершения. В частности, разработчики продолжают оценивать, какие конфигурации двигателей лучше всего подойдут для игрового процесса, чтобы обеспечить соответствие характеристик, управляемости и общего ощущения от вождения ожиданиям от современного полноразмерного пикапа.