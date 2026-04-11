Разработчики SCS Software рассказали о Ford Mustang 67 из будущего DLC Ford Car Pack для American Truck Simulator

Немногие автомобили оказали такое же влияние на американские дороги и культуру, как Ford Mustang Fastback 1967 года. Сегодня мы с удовольствием рассмотрим этот культовый американский маслкар, один из автомобилей, за руль которого вы сможете сесть в предстоящем модуле Автопутешествие с дополнением Ford Car Pack.

Mustang Fastback 1967 года стал поворотным моментом для бренда, представив более агрессивный дизайн, более широкую колею и более мощный двигатель. Эта эволюция сформировала его репутацию настоящего спортивного автомобиля, сочетающего в себе удобство повседневной езды и мощность. Эта универсальность, культовый силуэт фастбэка и мускулистые пропорции делают его идеальным выбором для открытой дороги.

Команда усердно работала над тем, чтобы оживить Ford Mustang Fastback 1967 года в American Truck Simulator, уделяя особое внимание точности воссоздания эпохи и исторического наследия. От его безошибочно узнаваемого дизайна экстерьера до мельчайших деталей, определяющих характер, были предприняты все усилия для точного воссоздания этого классического автомобиля.

Игроков ждёт выбор заводских цветов кузова, включая золотистый, синий «Акапулько», темно-зеленый «Мох», серебристый «Мороз», бордовый, ярко-красный «Яблоко в карамели» и многие другие!

Внутри вам будет предложен выбор из множества аутентичных вариантов отделки салона, включая чёрный, красный, коричневый, пергаментный, золотистый и темно-бирюзовый, в сочетании с классическими вариантами сидений, такими как роскошные ковшеобразные сиденья, или сиденья с вставками ComfortWeave. Всё это в варианте салона Deluxe с акцентами из матового алюминия.

Обратите внимание: работа над моделью Ford Mustang GT Fastback 1967 года всё ещё продолжается, экстерьер и интерьер активно дорабатываются, некоторые элементы продолжают уточняться.

Разработчики невероятно благодарны команде Ford за помощь в поиске классического Mustang во время поездки по США, а также компаниям Toman Motors s.r.o. за предоставление доступа к их Mustang для получения подробных справочных материалов и Veteráni na Truc за возможность записать аутентичные звуки двигателя Mustang. Их поддержка была неоценимой в воссоздании этой американской легенды.