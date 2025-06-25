Разработчики SCS Software решили переделать трассы 66 в American Truck Simulator

Если вам было интересно, куда мы направим наши усилия по доработке после успешного обновления Калифорнии в American Truck Simulator, мы рады сообщить вам об этом прямо сейчас. Наш следующий шаг - переделка Route 66, в ходе которой мы обновим отдельные участки этого культового шоссе!

За последние пару лет наша команда полностью переработала Калифорнию, один из оригинальных штатов из базовой игры ATS. Этот масштабный проект включал в себя очистку и перестройку всего с нуля, чтобы более точно отразить реальный мир Golden State и продемонстрировать, насколько далеко продвинулась наша игра с момента ее выпуска. Эта доработка была завершена в конце прошлого года, и теперь наши талантливые дизайнеры карт переключили свое внимание на следующий захватывающий проект.

С предстоящим выпуском дополнения Illinois DLC историческая трасса 66 наконец-то будет завершена. Однако не все из них в настоящее время соответствуют стандартам нашего текущего дизайна карты. Именно поэтому мы запустили проект по реконструкции трассы 66, сосредоточив внимание на ключевых участках в Северной Аризоне и некоторых районах Нью-Мексико, особенно на трассе I-40.

Мы пока не перестраиваем целые штаты, а концентрируемся на городах, дорогах и районах вдоль шоссе 66, которые требуют наибольшего внимания - все будет перестроено с нуля и станет совершенно новым, чтобы обеспечить вам более захватывающий опыт!

Хотя на данном этапе основное внимание уделяется районам, связанным с трассой 66, у наших команд в запасе есть множество проектов по переработке карты. Так что не волнуйтесь, на горизонте их еще много!

Следите за обновлениями, пока мы продолжаем наше путешествие по самой исторической магистрали Америки. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами новыми новостями в будущем.