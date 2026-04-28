Разработчики SCS Software тизерят новый грузовик для American Truck Simulator

В последнее время на трассах American Truck Simulator разносится немало разговоров. От стоянок для грузовиков до пунктов весового контроля водители обмениваются историями о незнакомом грузовике, курсирующем по дорогам.
Эта загадочная машина не облегчает задачу тем, кто пытается рассмотреть её поближе. Благодаря плавному ходу и удивительно тихой работе, она, кажется, появляется и исчезает, прежде чем кто-либо сможет её как следует изучить. Представленное изображение оставляет множество вопросов без ответа, но также вызывает большой ажиотаж.
Перед нами грузовик, который хорошо хранит свои секреты. Его современный дизайн и изысканный внешний вид намекают на то, что он создан с учётом как производительности, так и комфорта водителя. Однако подробности пока не доступны и никому ещё не удалось рассмотреть его поближе… пока.
Сообщается, что этот загадочный новичок может стать серьёзным претендентом как на дальние, так и на региональные маршруты, предлагая универсальность для самых разных задач на обширных американских просторах. Впрочем, дальше строить предположения оставим вам.
Как вы думаете, что это может быть?
Очевидно же что это VNL
но на скриншоте по новости про грузовик мы видим обоссаный трамвай, чего не сделаешь ради бонусов
ура вольвас! дождались)