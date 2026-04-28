Разработчики SCS Software тизерят новый грузовик для American Truck Simulator

В последнее время на трассах American Truck Simulator разносится немало разговоров. От стоянок для грузовиков до пунктов весового контроля водители обмениваются историями о незнакомом грузовике, курсирующем по дорогам.

Эта загадочная машина не облегчает задачу тем, кто пытается рассмотреть её поближе. Благодаря плавному ходу и удивительно тихой работе, она, кажется, появляется и исчезает, прежде чем кто-либо сможет её как следует изучить. Представленное изображение оставляет множество вопросов без ответа, но также вызывает большой ажиотаж.

Перед нами грузовик, который хорошо хранит свои секреты. Его современный дизайн и изысканный внешний вид намекают на то, что он создан с учётом как производительности, так и комфорта водителя. Однако подробности пока не доступны и никому ещё не удалось рассмотреть его поближе… пока.

Сообщается, что этот загадочный новичок может стать серьёзным претендентом как на дальние, так и на региональные маршруты, предлагая универсальность для самых разных задач на обширных американских просторах. Впрочем, дальше строить предположения оставим вам.

Как вы думаете, что это может быть?