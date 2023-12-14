Рождественское мероприятие в Стране чудес 2023 в American Truck Simulator

Правила проведения мероприятия в Рождественской стране чудес:

Используя внешние контракты с профилем World of Trucks, связанным с Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или с обоими, сообщество должно доставлять товары и подарочные наборы в Рождественскую Зимнюю страну и обратно, используя как можно больше городов.

В Уинтерленде есть 5 различных пунктов доставки, куда и откуда, это:

1 - Рождественский рынок... рынок на городской площади

2 - "Мэриголд"... шоколадная фабрика

3 - "Нортстар"... почтовое отделение

4 - "Рудольф" Crafts...an художественная мастерская

5 - "Снежные вершины"... рынок горного курорта

Ваша личная цель - выполнить для них 15 доставок, включая как минимум по 1 доставке на каждый склад или с каждого склада, используя Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или обе игры вместе взятые.

Снежинки начисляются за те города, которые доставили в Winterland или получили из Winterland. Чтобы город получил 1 снежинку, сообществу необходимо совершить 1000 доставок между ним и Уинтерлендом. Каждый город может получить до 5 снежинок!

Целью сообщества - собрать не менее 1000 снежинок для городов по всем территориям грузоперевозок. Уникальная награда сообщества будет разблокирована за каждый пройденный уровень из 200 снежинок, всего 5 уровней.

Награды

Лично: За ваш вклад в 15 или более доставок на 5 рождественских складов Winterland или с них вы получите:

Особое достижение World of Trucks.

Потрясающе красивую покраску грузовиков Winterland

Сообщество: Вам предстоит разблокировать 5 уровней. За каждый уровень в обеих играх вы получите награду в виде специального предмета для каюты, основанного на 5 удивительных складах в Рождественской Зимней стране, так что давайте тянуть!

Как добраться до Рождественской Зимней страны

Попасть в Зимнюю страну можно с помощью портала, который материализуется после того, как вы примете груз для любого мероприятия. Найдите его на карте и перейдите к нему. Ищите блестки!

Покидая Уинтерленд через портал, вы можете либо доставить груз по назначению, либо отправиться в случайный город на новую работу в Уинтерленд.

Примечание: Чтобы претендовать на получение какой-либо награды сообщества, вы должны выполнить как минимум свою личную задачу в Euro Truck Simulator 2, American Truck Simulator или в обоих. Каждой наградой будет предмет инвентаря Steam как для Euro Truck Simulator 2, так и для American Truck Simulator. После завершения получите награду на странице событий в вашем профиле World of Trucks..

Мероприятие завершится в воскресенье, 14 января, в 23:59 UTC, 15 января, в 02:59 MSK.