С выходом проекта Road Trip для American Truck Simulator в игре появится новая функция - Атлас

Сегодня разработчики показали новую игровую функцию, которая появится в American Truck Simulator с выходом дополнения Road Trip. Давайте рассмотрим Атлас подробнее!

Многие игроки интересовались, какие новые игровые возможности принесет Road Trip и сегодня разработчики представили Атлас. Созданный с упором на исследование, Атлас побуждает игроков открывать, посещать и узнавать о выбранных локациях в мире American Truck Simulator. По пути вы можете наткнуться на известные достопримечательности или скрытые жемчужины, которые могли пропустить раньше и даже узнать о них что-то новое!

Доступ к интерфейсу Атласа можно получить с игрового компьютера во вкладке Навигация. В основе этой функции лежат туристические указатели, разбросанные по карте. Выбрав туристический указатель в интерфейсе Атласа, вы будете направлены к нему с помощью GPS. По прибытии вам откроются несколько мест для исследования. Эти места, как правило, разбросаны по окрестностям и демонстрируют некоторые из их наиболее примечательных достопримечательностей.

Ваша задача - посетить все места для осмотра достопримечательностей, связанные с туристическим бюро. К ним относятся интересные места, смотровые площадки и фотообъекты.

Точки интереса - это новый тип мест, которые можно обнаружить. В отличие от обзорных точек или фототрофеев, здесь не нужно останавливаться или активировать триггер - достаточно просто проехать через обозначенную область, чтобы отметить её как исследованную. Игра также позволяет повторно посетить каждую исследованную точку интереса через Атлас или Галерею, где можно просмотреть прямую трансляцию с камеры. Если ваш автомобиль припаркован там, вы увидите его в режиме реального времени.

Каждый раз, когда вы исследуете новое место, вы будете получать уведомление в виде нового виджета на экране, который можно включить или отключить в настройках. Прозвучит короткий праздничный звук и место будет отмечено как исследованное. Вы также разблокируете краткое описание с интересной информацией о месте, к которому можно вернуться в любое время через интерфейс Атласа.

После того, как вы исследуете все локации, связанные с туристическим щитом, сам щит будет отмечен как пройденный. В качестве награды вы получите открытку с уникальным дизайном, вдохновленным только что исследованным регионом, которую вы можете разместить на приборной панели своего транспортного средства. Вы также можете в любое время вернуться к интерфейсу Атласа, чтобы просмотреть обнаруженные локации, прочитать их описания или пересмотреть любые разблокированные кат-сцены.

Эта функция станет доступна игрокам, владеющим любым дополнением Road Trip, то есть либо Ford Car Pack, либо RAM & Dodge Car Pack. Однако Atlas не ограничивается только автомобилями, вы также сможете насладиться этой функцией за рулем грузовика!

С выходом дополнения Atlas вы сможете найти туристические бюро в Калифорнии, а также в дополнениях к штатам Орегон, Вашингтон, Айдахо, Монтана, Вайоминг, Южная Дакота и, со временем, во всех остальных штатах.

Разработчики надеются, что вам понравится эта новая игровая функция!