SCS Software анонсировала дополнение про Луизиану для American Truck Simulator: трейлер, скриншоты и подробности

Студия SCS Software официально подтвердила предположения игроков и анонсировала дополнение, которое будет посвящено Луизиане, для American Truck Simulator.

В предстоящем дополнении игроки смогут посетить Батон-Руж, Новый Орлеан, а так же взглянуть на живописную дельту Миссисипи, непроходимые болота, долину Ред-Ривер и холмистую местность северной части штата. Дальнобойщикам будут доступны задания от производителей нефти, газа, угля, а так же фермеров, лесозаготовительных компаний и рыболовов. По словам разработчиков, в дополнении игроков ожидает много различных типов грузов.

Дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.