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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 821 оценка

SCS Software анонсировала дополнение про Луизиану для American Truck Simulator: трейлер, скриншоты и подробности

AceTheKing
Новости

Студия SCS Software официально подтвердила предположения игроков и анонсировала дополнение, которое будет посвящено Луизиане, для American Truck Simulator.

SCS Software тизерит следующее дополнение для American Truck Simulator - вероятно оно будет посвящено Луизиане

В предстоящем дополнении игроки смогут посетить Батон-Руж, Новый Орлеан, а так же взглянуть на живописную дельту Миссисипи, непроходимые болота, долину Ред-Ривер и холмистую местность северной части штата. Дальнобойщикам будут доступны задания от производителей нефти, газа, угля, а так же фермеров, лесозаготовительных компаний и рыболовов. По словам разработчиков, в дополнении игроков ожидает много различных типов грузов.

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Дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.

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