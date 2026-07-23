SCS Software переделают Неваду в American Truck Simulator

После недавнего внимания к трассе Route 66 следующим крупным проектом разработчиков станет переработка Невады, в рамках которой штат будет полностью обновлен.

В рамках следующего этапа дизайнеры карт сосредоточатся на всем штате Невада, переработав все его существующие города и дорожные сети, чтобы привести их в соответствие со стандартами качества новейшего контента. Поскольку Невада была одним из первых штатов, выпущенных вместе с American Truck Simulator, эта переработка позволит перестроить многие локации с нуля, сохранив при этом характер и атмосферу, которые делают этот штат таким уникальным.

Помимо обновления знакомых мест также будут добавлены локации и дорожные соединения, которых не было в оригинальной версии. Например, город Фаллон, расположенный к востоку от Карсон-Сити. Наряду с ним также появятся недостающие участки шоссе US-95, проходящие через Фаллон с юга на север, что создаст более полную и аутентичную атмосферу вождения.

По всему штату также откроется множество совершенно новых специализированных складов, предлагающих более разнообразные пункты доставки и делающих грузоперевозки по Неваде еще более захватывающими, чем раньше.