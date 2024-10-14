SCS Software показала город Мэривилл из дополнения про штат Миссури для American Truck Simulator

Студия SCS Software подробнее рассказала про город Мэривилл из предстоящего дополнения про штат Миссури для American Truck Simulator.

Расположенный на холмах северо-запада, Мэривилл — небольшой городок, но с большим гостеприимством. В Мэривилле игроки увидят несколько воссозданных достопримечательностей, таких как местная церковь, которая изначально была построена в 1897 году (но с тех пор была модернизирована и расширена с течением времени). Там же в городе можно будет найти историческое здание суда округа Нодэуэй с его знаковым строением и часовой башней, а также другие примечательные достопримечательности, такие как местная пожарная часть и лечебный центр Мэривилла.

В центре города игроки смогут найти целый ряд отраслей, которые ищут водителей: от складов до строительных площадок и даже завода по производству автозапчастей. На окраинах город расположены фермы с домашним скотом и ветряная электростанция. А на местной стоянке для грузовиков водители смогут отдохнуть перед предстоящим путешествием!

Дата выхода дополнения про штат Миссури на данный момент неизвестна.