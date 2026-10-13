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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 797 оценок

SCS Software показала города Британской Колумбии в DLC British Columbia для American Truck Simulator

RedDay13 RedDay13

SCS Software опубликовала вторую часть блога, посвящённого городам грядущего дополнения British Columbia для American Truck Simulator. Команда продолжает воссоздавать локации канадской провинции — от крупных городских центров до отдалённых районов, у каждого из которых свои пейзажи, отрасли и уклад жизни.

Кранбрук расположен в регионе Ист-Кутеней и тесно связан с железной дорогой, которая помогла ему стать важным центром. Среди узнаваемых мест — старое здание вокзала, Исторический центр с коллекцией канадских железнодорожных вагонов и туристический центр.

Валемаунт раскинулся в долине Норт-Томпсон среди гор Роки, Карибу и Монаши. Его главная примета — туристический центр в характерном бревенчатом здании, а виды вокруг делают поездку в эту часть провинции стоящей сама по себе.

Уильямс-Лейк служит центром региона Карибу: здесь есть Туристический центр открытий и историческая галерея Station House, старейшее здание города, построенное как вокзал в 1919 году. Работы для дальнобойщиков хватает — доставки связаны с местной лесопилкой, пунктом приёма металлолома и дилером строительной техники.

Принс-Джордж — один из ключевых промышленных и транспортных узлов северной провинции, стоящий на пересечении шоссе 16 и 97 и связанный с крупными железнодорожными маршрутами. Среди отраслей — бумажный комбинат, химический завод, нефтепереработка и крупный интермодальный хаб, а из достопримечательностей — участок Королевской канадской конной полиции, церковь Святого Михаила и городской вокзал.

Принс-Руперт — крупный портовый город и важные ворота для международной торговли. Работы хватает в порту, на переработке морепродуктов и лесозаготовках, а среди местных ориентиров — музей северной Британской Колумбии, маяк, здание суда и туристический центр.

Вернон в Северном Оканагане известен сельским хозяйством наряду с производством и туризмом: доставки можно выполнять дилеру сельхозтехники, строителю яхт, продавцу автодомов и на завод напитков. Белла-Кула — отдалённое сообщество в западном конце шоссе 20, окружённое дикой природой Центрального побережья, а дорога в долину проходит через горы и густые леса.

+ ещё 5 картинок

SCS Software обещает делиться и другими подробностями British Columbia. Дополнение можно добавить в список желаемого в Steam.

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