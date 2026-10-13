SCS Software показала города Британской Колумбии в DLC British Columbia для American Truck Simulator

SCS Software опубликовала вторую часть блога, посвящённого городам грядущего дополнения British Columbia для American Truck Simulator. Команда продолжает воссоздавать локации канадской провинции — от крупных городских центров до отдалённых районов, у каждого из которых свои пейзажи, отрасли и уклад жизни.

Кранбрук расположен в регионе Ист-Кутеней и тесно связан с железной дорогой, которая помогла ему стать важным центром. Среди узнаваемых мест — старое здание вокзала, Исторический центр с коллекцией канадских железнодорожных вагонов и туристический центр.

Валемаунт раскинулся в долине Норт-Томпсон среди гор Роки, Карибу и Монаши. Его главная примета — туристический центр в характерном бревенчатом здании, а виды вокруг делают поездку в эту часть провинции стоящей сама по себе.

Уильямс-Лейк служит центром региона Карибу: здесь есть Туристический центр открытий и историческая галерея Station House, старейшее здание города, построенное как вокзал в 1919 году. Работы для дальнобойщиков хватает — доставки связаны с местной лесопилкой, пунктом приёма металлолома и дилером строительной техники.

Принс-Джордж — один из ключевых промышленных и транспортных узлов северной провинции, стоящий на пересечении шоссе 16 и 97 и связанный с крупными железнодорожными маршрутами. Среди отраслей — бумажный комбинат, химический завод, нефтепереработка и крупный интермодальный хаб, а из достопримечательностей — участок Королевской канадской конной полиции, церковь Святого Михаила и городской вокзал.

Принс-Руперт — крупный портовый город и важные ворота для международной торговли. Работы хватает в порту, на переработке морепродуктов и лесозаготовках, а среди местных ориентиров — музей северной Британской Колумбии, маяк, здание суда и туристический центр.

Вернон в Северном Оканагане известен сельским хозяйством наряду с производством и туризмом: доставки можно выполнять дилеру сельхозтехники, строителю яхт, продавцу автодомов и на завод напитков. Белла-Кула — отдалённое сообщество в западном конце шоссе 20, окружённое дикой природой Центрального побережья, а дорога в долину проходит через горы и густые леса.

SCS Software обещает делиться и другими подробностями British Columbia. Дополнение можно добавить в список желаемого в Steam.