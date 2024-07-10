SCS Software показала обновленные города Калифорнии в American Truck Simulator

Студия SCS Software приступила к четвертому этапу обновления Калифорнии в American Truck Simulator.
Калифорния появилась в игре на релизе и к текущему моменту уже успела визуально устареть - SCS Software решили это исправить. Разработчики показали обновленные версии городов Окснард и Санта-Мария, которые добавят в игру с одним из следующих обновлений.
Города были переделаны с нуля, в том числе разработчики полностью обновили дорожную сеть городов. В обоих городах будут представлены реально существующие достопримечательности и местные предприятия, которые будут поставлять дальнобойщикам заказы.
Обновление Калифорнии произойдет в патче 1.52, но дата его выхода на данный момент неизвестна.