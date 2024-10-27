SCS Software показала обновленные города Калифорнии в American Truck Simulator

В течение последних нескольких лет наша преданная команда разработчиков усердно работала над оживлением одной из базовых игровых областей American Truck Simulator. Мы, конечно же, имеем в виду проект California Rework, и сегодня мы рады предоставить вам более подробный обзор того, чего они достигли на заключительном этапе этого проекта.

Четвертая фаза проекта California Rework сосредоточена на южном регионе Калифорнии и включает 10 городов, 3 из которых являются совершенно новыми для экономики ATS. Как вы можете себе представить, это была грандиозная задача для команды. Как и на предыдущих этапах, большая часть исходной базовой карты была удалена и полностью переработана с нуля.

Водители, работающие в этом регионе, могут рассчитывать на доставку в города Бейкерсфилд, Санта-Мария, Окснард, Мохаве, Барстоу, Индио, Блайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сентро и обратно. Это ни в коем случае не был маленький подвиг; На этом этапе переработки наша команда тщательно использовала огромную территорию, чтобы включить как можно больше деталей, включая точные планы города, отрасли и дорожные сети, при этом работая в рамках ограничений нашего игрового движка, масштаба карты и, конечно же, реалистичных грузоперевозок. маршруты.

Дорожные сети так же важны, как и сами города, поскольку они обеспечивают водителям возможность быстро и безопасно добраться до места назначения. Наша команда сосредоточилась на переработке ключевых маршрутов, включая основные прибрежные магистрали, такие как US-101, CA-1 и I-5. Кроме того, были модернизированы несколько других важных маршрутов, таких как CA-58, CA-14 и CA-99, а также межштатные автомагистрали I-10, I-15, I-40 и I-8, которые служат жизненно важные связи с соседними штатами США.

Вы также встретите множество зон отдыха и стоянок для грузовиков, которые были тщательно переработаны в рамках этого обновления. Кроме того, такое же пристальное внимание было уделено сельскохозяйственным инспекционным станциям Калифорнии, имеющим решающее значение для защиты посевов, дикой природы и продуктов штата. Эти станции играют жизненно важную роль в защите сельскохозяйственной промышленности Калифорнии.

Завершающая фаза California Rework должна появиться вместе с обновлением 1.53, которое будет бесплатным для всех владельцев American Truck Simulator. Тем временем у нас запланирован еще один пост в блоге, в котором будет освещена пара крупных переработанных городов, поверьте нам, вы не захотите его пропустить!

А пока мы надеемся, что вам понравятся скриншоты и работа, которую команда вложила в California Rework. Обязательно поделитесь с нами своими комментариями и первыми реакциями на наших официальных каналах в социальных сетях и на наших официальных форумах, поскольку мы будем рады их услышать! А пока продолжайте заниматься грузоперевозками.