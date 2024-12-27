SCS Software показала подземные склады из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator

Еще один кусочек пазла из предстоящего расширения карты Миссури для American Truck Simulator уже здесь - разработчики показали уникальные подземные склады, в которые игроки смогут доставлять грузы.

В этом расширении карты появятся четыре подземных склада и все они вдохновлены реальными аналогами. Самый большой из них находится в Канзас-Сити и это фактически крупнейший подземный деловой комплекс в мире!

Добыча известняка здесь началась в 1940-х годах с использованием камерно-столбового метода. Этот процесс оставил после себя сеть туннелей, разделенных массивными известняковыми столбами. Со временем эти пространства превратились в ряд комнат, куполов, залов, коридоров и колонн. Сегодня это место служит идеальным складским помещением, используемым сотнями компаний для хранения самых разных продуктов, благодаря стабильной круглогодичной температуре и влажности.

Еще один объект находится в Спрингфилде, также на территории бывшей известняковой шахты. Хотя он примерно в два раза меньше, чем в Канзас-Сити, он все равно охватывает впечатляющие 3,2 миллиона квадратных футов (почти 300 000 квадратных метров). Объект очень активен, ежедневно принимает более 600 грузовиков и даже имеет железнодорожное сообщение.

Еще один, сопоставимый по размеру, подземный склад расположен на юго-западе Миссури недалеко от города Джоплин. Он в основном используется для хранения продуктов питания, поэтому, хотя в складском помещении довольно холодно, его дополнительно охлаждают холодильные установки на поверхности.

Если отправиться на юг от Сент-Луиса, можно наткнуться на самый маленький из новых складов. Но не заблуждайтесь, он все равно довольно большой, так как снова расположен в старой известняковой шахте и игроки смогут доставлять туда много разных грузов.