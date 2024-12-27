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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 963 оценки

SCS Software показала подземные склады из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator

Genotip71
Новости

Еще один кусочек пазла из предстоящего расширения карты Миссури для American Truck Simulator уже здесь - разработчики показали уникальные подземные склады, в которые игроки смогут доставлять грузы.

В этом расширении карты появятся четыре подземных склада и все они вдохновлены реальными аналогами. Самый большой из них находится в Канзас-Сити и это фактически крупнейший подземный деловой комплекс в мире!

Добыча известняка здесь началась в 1940-х годах с использованием камерно-столбового метода. Этот процесс оставил после себя сеть туннелей, разделенных массивными известняковыми столбами. Со временем эти пространства превратились в ряд комнат, куполов, залов, коридоров и колонн. Сегодня это место служит идеальным складским помещением, используемым сотнями компаний для хранения самых разных продуктов, благодаря стабильной круглогодичной температуре и влажности.

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Еще один объект находится в Спрингфилде, также на территории бывшей известняковой шахты. Хотя он примерно в два раза меньше, чем в Канзас-Сити, он все равно охватывает впечатляющие 3,2 миллиона квадратных футов (почти 300 000 квадратных метров). Объект очень активен, ежедневно принимает более 600 грузовиков и даже имеет железнодорожное сообщение.

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Еще один, сопоставимый по размеру, подземный склад расположен на юго-западе Миссури недалеко от города Джоплин. Он в основном используется для хранения продуктов питания, поэтому, хотя в складском помещении довольно холодно, его дополнительно охлаждают холодильные установки на поверхности.

Если отправиться на юг от Сент-Луиса, можно наткнуться на самый маленький из новых складов. Но не заблуждайтесь, он все равно довольно большой, так как снова расположен в старой известняковой шахте и игроки смогут доставлять туда много разных грузов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
B e s i k

Просто абалдець.То что должно было быть в этой игре просто по умолчанию в 2011г они добавили это только сейчас чтобы это выдать за какую то вау конфетку.Балдёжно тошно от такого.

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