SCS Software поделилась новыми подробностями о переработке Невады для American Truck Simulator. На этот раз разработчики представили восемь поселений, которые игроки смогут посетить во время путешествий по штату.

В подборку вошли как исторические города, так и живописные курорты. Например, Калиенте на юго-востоке штата вырос вокруг железной дороги, и его главной достопримечательностью остается вокзал в стиле миссии. Голдфилд, основанный в начале 1900-х после находки золота, когда-то был одним из крупнейших и богатейших городов Невады с населением около 20 тысяч человек. Сегодня он сохраняет исторический облик и напоминает о золотодобывающей эпохе.

Баттл-Маунтин, расположенный вдоль межштатной автомагистрали 80, долгое время служит важным транспортным и горнодобывающим центром. Его история началась с приходом Центрально-Тихоокеанской железной дороги в конце 1860-х. Карлин — еще один исторический железнодорожный городок, основанный в 1868 году во время строительства Первой трансконтинентальной железной дороги. Сейчас он ассоциируется с Карлин-Трендом, одним из крупнейших в мире районов золотодобычи.

Остин, расположенный на западных склонах хребта Тойябе, обязан своим появлением серебряной лихорадке 1862 года. Сегодня он сохраняет атмосферу Дикого Запада с историческими зданиями, местными магазинами и замком Стоукса, возвышающимся над округой. Сильвер-Спрингс находится на пересечении маршрутов 50 и 95A. Рядом расположены река Карсон и водохранилище Лаонтан, популярное место для лодок, рыбалки и кемпинга, а также исторический парк Форт-Черчилл.

Кристал-Бэй на северном берегу озера Тахо стоит прямо на границе Невады и Калифорнии. В начале XX века он превратился в популярное место отдыха, связанное с развитием курортов, отелей и казино. Кингс-Бич, расположенный уже на калифорнийской стороне, также известен своими пляжами. Свое название он получил в честь Джо Кинга, который, по легенде, выиграл эту землю в покер.

Разработчики отметили, что работа над переработкой Невады продолжается, и пообещали делиться новыми подробностями в будущем.