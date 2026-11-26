Разработчики SCS Software опубликовали новый дневник, посвящённый дополнению North Dakota для American Truck Simulator. В материале студия показала несколько придорожных комплексов, которые появятся в «Штате садов».

Как отмечают авторы, это лишь часть локаций, которые войдут в DLC. Заправки и зоны отдыха встретятся вдоль крупных шоссе, в городах и на открытой местности. В SCS Software подчёркивают, что возможность заправиться и сделать паузу остаётся важной частью жизни дальнобойщика.

Одна из показанных остановок расположена в «Фарго». Это комплекс «Туристический центр», где можно отдохнуть, размяться и взять кофе перед дальней дорогой. Рядом находится дилерский центр «Кенворт», а желающие смогут заодно осмотреть центр «Фарго». Локация удобна и для тех, кто направляется в сторону границы с «Миннесотой»: заправиться можно перед продолжением пути на юг.

Ещё одну остановку разработчики разместили в населённом пункте вдоль «Шоссе 5 Северной Дакоты». Другие комплексы появятся на «Шоссе 66 Северной Дакоты», «Трассе 12», «Трассе 52» и «Трассе 83». Для путешествующих по «Межштатной магистрали 94» подготовлена заправка неподалёку от одного из съездов.

В SCS Software также упомянули северную приграничную общину «Пембина», где тоже можно встретить подобные объекты. Полный список локаций в студии не раскрывают и обещают делиться новыми превью по мере разработки. Авторы напомнили, что дополнение North Dakota можно добавить в список желаемого в Steam.