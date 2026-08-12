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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 761 оценка

SCS Software показали геймплей из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator

Genotip71 Genotip71

Сегодня разработчики представили фрагмент игрового процесса из грядущего дополнения Южная Дакота для American Truck Simulator! Взгляните поближе на некоторые из прекрасных дорог, достопримечательностей и промышленных объектов, которые воссоздала команда разработчиков карт.

В представленном видеоролике вы увидите путешествие, которое начинается в Блэк-Хиллз, проходит мимо живописного озера Пакола и пересекает мемориальный мост Спринг-Крик. По пути мы проедем через несколько населенных пунктов, включая прекрасный город Хот-Спрингс и часть исторического города Дедвуд, прежде чем завершить доставку на деревообрабатывающем складе.

Этот маршрут - лишь небольшой фрагмент того, что может предложить Южная Дакота: извилистые горные дороги, очаровательные поселения и разнообразные пейзажи. Независимо от того, любуетесь ли вы видами или доставляете грузы по штату, за рулём вас ждёт много интересного.

Пожалуйста, имейте в виду, что всё, что вы видите, находится в стадии разработки и может измениться в процессе создания игры.

ПК 179 Трейлеры 50
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