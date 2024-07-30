SCS Software показали город Кирксвилл из дополнения про штат Миссури для American Truck Simulator

Студия SCS Software поделилась новым дневником разработки, в котором подробнее рассказала про небольшой город Кирксвилл из штата Миссури, который появится в предстоящем дополнении для American Truck Simulator.

Кирксвилл - небольшой очаровательный город, расположенный на севере Миссури, который предлагает посетителям гостеприимную обстановку с сочетанием исторической архитектуры, харизматичной главной улицы и окружающей природной красоты.

В городе представлены хорошо сохранившиеся здания викторианской эпохи, которые усеивают центр города, демонстрируя богатое архитектурное наследие города. Здание окружного суда является свидетельством мастерства 19-го века и является обязательной достопримечательностью для скриншотов! Другие известные достопримечательности, которые воссоздали разработчики из студии SCS Software, включают в себя местную церковь, банк, памятник доктору Эндрю Тейлору Стиллу, площадь памяти ветеранов и многое другое.

Также будет много контрактов на работу для водителей, ищущих работу. В Кирксвилле будет несколько складов, куда игроки смогут доставлять грузы, включая супермаркет, магазин товаров для дома, склады, строительный гараж и химический распределительный центр.

Дата выхода дополнения Missouri на данный момент неизвестна.