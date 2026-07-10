SCS Software показали новые отрасли промышленности из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator

Сегодня разработчики показали некоторые из новых складов и предприятий, которые вы сможете посетить в грядущем DLC Южная Дакота для American Truck Simulator.

Экономика Южной Дакоты основана на прочном фундаменте обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства. Хотя штат известен своим фермерством и животноводством, здесь также развивается производственный сектор, выпускающий всё - от прицепов и тяжелой техники до продуктов питания, распространяемых по всей стране. Как всегда, разработчики черпали вдохновение из этих реальных отраслей, чтобы создать аутентичные локации, которые оживляют экономику штата.

Одним из новых интересных мест, с которыми вы познакомитесь, станут заводы по производству прицепов, расположенные в Уотертауне и Митчелле. Эти крупные промышленные предприятия специализируются на производстве различных типов прицепов, готовых к отправке дилерам и клиентам по всему миру. Вам также предстоит доставлять материалы и комплектующие, необходимые для бесперебойной работы производственных линий, что делает эти заводы важной частью транспортной сети Южной Дакоты.

Если вас больше привлекает строительство, у вас будет возможность заниматься доставкой материалов на новые жилые комплексы в Уотертауне и Спирфише. На этих строительных площадках требуется регулярная доставка строительных материалов, тяжелой техники и других необходимых грузов для обеспечения текущих работ.

Пищевая промышленность также играет важную роль в экономике Южной Дакоты и это отражено в новом заводе по производству продуктов питания на заказ, который вы найдете в Су-Фолс. Это современное производственное предприятие получает широкий спектр сырья, а затем обрабатывает и упаковывает пищевые продукты, которые затем отправляются предприятиям по всей стране. Независимо от того, занимаетесь ли вы доставкой товаров или перевозкой готовой продукции, работа всегда найдется.

Эти новые отрасли промышленности - лишь малая часть того, что вас ждет в дополнении Южная Дакота. Не забудьте добавить его в свой список желаний в Steam!