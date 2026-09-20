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Бывший глава Blizzard поддержал передачу Halo Activision: "Лучшее решение за последнее десятилетие"
Нарративный директор Gears of War: E-Day уволен за несколько дней до выхода игры
Fallout: New Vegas стал онлайн-игрой - фанатский мод добавил MMO-механики, фракции и новые территории
Дождь изменит сражения в Wardogs - второй сезон стартует 15 октября
Ранний доступ SILENT HILL: Townfall привлёк более 6 тысяч игроков в Steam - отзывы "В основном положительные"
"Они всё испортили в конце": фанаты Resident Evil спорят из-за финала фильма
Официально: ремейк Max Payne 1 & 2 станет следующим релизом Rockstar Games после GTA 6
Игровой ПК с RTX 5080 буквально расцветает при нагреве - 70 титановых цветков и цена около $14 200
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От Первой мировой до Вьетнама: лучшие хардкорные исторические шутеры
На PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 показали 36 игровых трейлеров всего за один час
Sniper Ghost Warrior Contracts - обзор шутера без воды
Опубликовано видео сравнения Silent Hill: Townfall на PS5 и PS5 Pro
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: CONTROL Resonant, Graveyard Keeper 2, Townfall и некоторые другие
Что производили заводы, которые можно было посетить во время прохождения S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на слабом ПК - Тест производительности на видеокарте GTX 1650
25 лет назад родилась Devil May Cry - игра, которая проложила путь жанру "стильного экшена"
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My Summer Car
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Aion 2
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Batman: Arkham Origins
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор MSI MAG 325CQRXF E2 - 31.5 дюймов
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