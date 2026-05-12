SCS Software рассказали о Dodge Challenger Hellcat Widebody из будущего DLC RAM & Dodge Car Pack для ATS

В рамках проекта Автопутешествие в American Truck Simulator разработчики продолжают расширять коллекцию легендарных автомобилей, которые прекрасно чувствуют себя на бескрайних шоссе и живописных дорогах Америки. Сегодня представлен предварительный обзор Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody 2023 года, одного из самых культовых американских маслкаров современности.

Немногие автомобили так же хорошо олицетворяют современную американскую мощь, как Challenger. Hellcat Widebody - это смелое заявление из эпохи, когда маслкары достигли новых высот в мощности, внушительности и характере, отдавая при этом дань уважения безошибочно узнаваемому языку дизайна, определявшему предыдущие поколения. Он уже считается современной легендой, автомобилем, который с гордостью несет дух американских спортивных автомобилей в наши дни.

Dodge Challenger всегда был чем-то большим, чем просто цифры на бумаге. Это прежде всего характер, уверенность и ощущение, когда длинный капот устремлен к горизонту. Hellcat усиливает все это благодаря своей агрессивной посадке, расширенному кузову и безошибочно узнаваемому присутствию на дороге.

В модуле Road Trip этот автомобиль создан для того, чтобы, сидя за рулем легендарного автомобиля, ощутить просторы Северной Америки, путешествуя по историческим трассам, проезжая через небольшие городки и останавливаясь, чтобы полюбоваться разнообразными пейзажами и достопримечательностями, которые определяют каждый штат. Это автомобиль, созданный для незабываемых путешествий, где сама поездка так же важна, как и пункт назначения.

С каждым новым автомобилем Road Trip разработчики продолжают поднимать планку визуальной детализации и Dodge Challenger Hellcat Widebody не является исключением. От мускулистых пропорций экстерьера до тщательно проработанных деталей интерьера, художники уделяют пристальное внимание материалам, освещению и общей аутентичности, чтобы автомобиль выглядел правдоподобно и погружал в мир American Truck Simulator.

Будь то стоянка на живописной смотровой площадке или поездка под меняющимся небом, этот Challenger будет выглядеть и ощущаться идеально в любой ситуации, делая каждое путешествие более атмосферным и визуально впечатляющим.

Пожалуйста, помните, что этот автомобиль всё ещё находится в стадии разработки и по мере продолжения работы над ним планируются дальнейшие усовершенствования. С такими легендарными автомобилями, как Dodge Challenger Hellcat Widebody, разработчики стремятся чётко обозначить ожидания: Road Trip - это исследование, атмосфера и прославление американской автомобильной культуры на открытой дороге, одно незабываемое путешествие за другим.