SCS Software тизерят еще одно DLC для American Truck Simulator ©

Как всем известно, в настоящее время SCS Software работают над расширениями карт Оклахомы и Канзаса, однако у разработчиков в рукаве есть еще одно DLC!

Хотя производство этого DLC все еще находится на довольно ранней стадии, уже есть несколько тизеров, которые вы можете посмотреть и, возможно, точно угадать локации. Представлены реальные фото местности и их аналоги в игре. Можете придумать, куда разработчики отвезут игроков после Канзаса?

Ожидайте официальное объявление в ближайшее время!