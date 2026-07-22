SCS Software тизерят новый штат для American Truck Simulator

Разработчики SCS Software поделились тизером еще одного штата США, который в настоящее время находится в разработке для American Truck Simulator.

Следующий пункт назначения известен своими бескрайними просторами, протяженными дорогами и пейзажами, где горизонт, кажется, простирается до бесконечности. Это место, сформированное трудолюбивыми отраслями промышленности, сильными степными ветрами и новаторским духом, который до сих пор глубоко укоренился.

По гигантской скульптуре сома фанаты тут же определили - этим штатом будет Северная Дакота.

Эта статуя - известная придорожная достопримечательность в Северной Дакоте. Официально известная как Ваппэр, она расположена в городе Вапетон на берегу реки Ред-Ривер, в парке Киддер-Дэм.