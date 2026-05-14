Состоялся релиз DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Как же здорово, когда наконец-то завершается работа над чем-то, над чем ты долго трудился. Сегодня тот самый день, ведь долгожданное дополнение Иллинойс для American Truck Simulator готово приветствовать первых дальнобойщиков!

Разработчики анонсировали DLC Иллинойс в феврале 2025 года. С тех пор дизайнеры карт и ресурсов проделали потрясающую работу и сегодня, наконец-то, новый штат можно исследовать. Поверьте, там столько всего интересного!

Получите максимум удовольствия от своего визита в прекрасный штат Иллинойс и насладитесь каждым моментом, выполняя следующие задачи:

Исследуйте 11 точно воссозданных городов, таких как Чикаго, Спрингфилд, Рокфорд и Пеория

Посмотрите на знаковые достопримечательности, такие как Мемориальный фонтан Бэкингема в Чикаго, Капитолий штата в Спрингфилде или Колледж Рок-Вэлли, а также тщательно воссозданный центр города Рокфорд

Доставляйте грузы на новые предприятия, включая завод и дилера строительного оборудования, пристани на озере Мичиган и озере Ренд, а также знаменитый международный аэропорт Чикаго

Откройте для себя 7 живописных городов (поселений), таких как Макомб или Ченоа

Прокатитесь от стартовой точки легендарной трассы Route 66 в Чикаго

Исследуйте потрясающие природные места, включая озеро Ренд, реку Миссисипи, Национальный лес Шоуни и озеро Мичиган

Станьте важным звеном в национальной железнодорожной сети Иллинойса, забирая грузы из интермодального узла Чикаго и доставляя их грузовиками по всему штату

Наслаждайтесь разнообразными условиями вождения: от бескрайних равнин и холмистых лесистых районов до оживленных городских улиц больших городов

Откройте для себя скрытые сокровища Иллинойса: от потайных дорог и смотровых площадок до пасхальных яиц и многого другого

От оживленных городов, таких как Чикаго, один из самых знаковых городов Среднего Запада, до захватывающих дух пейзажей, сформированных рекой Миссисипи, извивающейся мимо живописных городков, недостатка в новых и красивых местах для исследования и перевозки грузов не будет. Если у вас есть уже выпущенные DLC, с выходом дополнения Иллинойс вы также сможете проехать по всей легендарной трассе Route 66!

Приготовьтесь отправиться в путешествие по дорогам DLC Иллинойс!