American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
Состоялся релиз DLC Иллинойс для American Truck Simulator

Genotip71 Genotip71

Как же здорово, когда наконец-то завершается работа над чем-то, над чем ты долго трудился. Сегодня тот самый день, ведь долгожданное дополнение Иллинойс для American Truck Simulator готово приветствовать первых дальнобойщиков!

Разработчики анонсировали DLC Иллинойс в феврале 2025 года. С тех пор дизайнеры карт и ресурсов проделали потрясающую работу и сегодня, наконец-то, новый штат можно исследовать. Поверьте, там столько всего интересного!

Получите максимум удовольствия от своего визита в прекрасный штат Иллинойс и насладитесь каждым моментом, выполняя следующие задачи:

  • Исследуйте 11 точно воссозданных городов, таких как Чикаго, Спрингфилд, Рокфорд и Пеория
  • Посмотрите на знаковые достопримечательности, такие как Мемориальный фонтан Бэкингема в Чикаго, Капитолий штата в Спрингфилде или Колледж Рок-Вэлли, а также тщательно воссозданный центр города Рокфорд
  • Доставляйте грузы на новые предприятия, включая завод и дилера строительного оборудования, пристани на озере Мичиган и озере Ренд, а также знаменитый международный аэропорт Чикаго
  • Откройте для себя 7 живописных городов (поселений), таких как Макомб или Ченоа
  • Прокатитесь от стартовой точки легендарной трассы Route 66 в Чикаго
  • Исследуйте потрясающие природные места, включая озеро Ренд, реку Миссисипи, Национальный лес Шоуни и озеро Мичиган
  • Станьте важным звеном в национальной железнодорожной сети Иллинойса, забирая грузы из интермодального узла Чикаго и доставляя их грузовиками по всему штату
  • Наслаждайтесь разнообразными условиями вождения: от бескрайних равнин и холмистых лесистых районов до оживленных городских улиц больших городов
  • Откройте для себя скрытые сокровища Иллинойса: от потайных дорог и смотровых площадок до пасхальных яиц и многого другого
От оживленных городов, таких как Чикаго, один из самых знаковых городов Среднего Запада, до захватывающих дух пейзажей, сформированных рекой Миссисипи, извивающейся мимо живописных городков, недостатка в новых и красивых местах для исследования и перевозки грузов не будет. Если у вас есть уже выпущенные DLC, с выходом дополнения Иллинойс вы также сможете проехать по всей легендарной трассе Route 66!

Приготовьтесь отправиться в путешествие по дорогам DLC Иллинойс!

Sanya74_RUS

Сделали все классно. Красивые пейзажи, огромные карьеры. Но вот звук починить забыли. Как поворотники, задний ход и голосовая навигация работали через раз так и продолжают заикаться. Что здесь, что в ETS 2

