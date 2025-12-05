Состоялся релиз DLC Луизиана для American Truck Simulator

Ожидание наконец-то закончилось и разработчики с гордостью приветствуют вас в штате Пеликан! Дополнение Луизиана для American Truck Simulator уже вышло и доступно в Steam - пора отправляться в путь по болотистым, историческим городам и влажному южному воздуху.

С его легендарными заливами, историческими городами, уникальными отраслями промышленности и широким спектром возможностей для перевозки грузов, за рулем есть на что рассчитывать. Чтобы помочь вам сориентироваться, взгляните на полную карту DLC, на которой показаны города, поселки и дороги, которые вас ждут:

Получите максимум удовольствия от своего визита в штат Пеликан и насладитесь каждым моментом:

Исследуйте 11 городов, включая Новый Орлеан, Батон-Руж и Шривпорт.

Осмотрите несколько достопримечательностей, таких как Капитолий Батон-Руж, Супердоум в Новом Орлеане и Готическая тюрьма в ДеРиддере.

Прокатитесь на грузовике по 11 живописным городам (поселениям), таким как Абвиль, Бастроп и Мэнсфилд.

Посетите остров Эйвери, где находится знаменитая фабрика по производству острого соуса чили.

Отправьтесь в регион Байю, неотъемлемую часть идентичности этого южного штата.

Проедьте по дамбе озера Пончартрейн или мосту через бассейн Атчафалайя.

Откройте для себя и полюбуйтесь колониальной архитектурой в таких городах, как Новый Орлеан, Хоума и Лафайет.

Погрузитесь в историю на берегах реки Миссисипи и исследуйте такие плантационные комплексы, как Оук-Элли, Лора и Сан-Франциско.

Осуществляйте поставки в уникальные отрасли, такие как терминалы СПГ и нефтяные компании.

Посетите несколько новых специализированных складов в виде лесозаготовительных площадок, речных портов и верфей!

В Луизиане развита разнообразная промышленность: от сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства до нефтяной, газовой и угольной промышленности. Благодаря этому водители могут перевозить в штат Пеликан и из него самые разные грузы. Невозможно переоценить значение водных путей для этого штата, особенно системы каналов и важнейшую роль, которую играют его порты, например, порт Нового Орлеана, который входит в число самых загруженных в стране по объёму обрабатываемых морских грузов, так что здесь найдется груз для всех!

Приготовьтесь отправиться в путешествие по дорогам DLC Луизиана: вас ждет так много открытий, исследований и перевозок!