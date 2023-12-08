Состоялся релиз DLC Michelin Fan Pack для American Truck Simulator

Встречайте свежую коллекцию грузовых шин и аксессуаров, официально лицензированную Michelin для American Truck Simulator. Чтобы улучшить впечатления, разработчики добавили множество «послепродажных» деталей и покрасок, создав смесь, которая обязательно доставит радость каждому энтузиасту Michelin.
Мишлен, мировой гигант по производству шин с богатой историей, насчитывающей более 120 лет, известен своими инновациями. Безошибочную индивидуальность бренда воплощает Bibendum, культовый Человек Мишлен, одна из старейших торговых марок в мире.
Ознакомьтесь с DLC Michelin Fan Pack для American Truck Simulator в магазине Steam. Официально лицензированные шины перечислены ниже, но есть еще кое-что. Подобно тому, как многие водители делают все возможное, чтобы персонализировать свои автомобили, разработчики, помимо официальной продукции, предлагают широкий выбор дополнительных аксессуаров для салона и покраску, вдохновленную фанатами.
Шины для грузовиков и прицепов:
- X Line Energy Z 275/80 R 22.5
- X Multi Energy Z2 295/75 R 22.5
- X Line Energy Z 275/80 R 22.5
- X Multi Energy D 275/80 R 22.5
- X Line Energy D+ 275/80 R 22.5
- X Multi Energy Z2 295/75 R 22.5
- X One Line Energy D 445/50 R 22.5
- X One Line Grip D 445/50 R 22.5
Шины для прицепов:
- X Line Energy Z 275/80 R 22.5
- XTE 275/80 R 22.5
- X Multi Energy Z2 295/75 R 22.5
- X Line Energy T2 295/75 R 22.5
- X Line Energy Z 275/80 R 22.5
- XTE 275/80 R 22.5
- X Multi Energy Z2 295/75 R 22.5
- X Line Energy T2 295/75 R 22.5
- X One Multi Energy T 445/50 R 22.5
- X One Line Energy T2 445/50 R 22.5
И не забудьте украсить свою кабину новыми крутыми аксессуарами Michelin! Всего их девять и выбор за вами. Разработчики с нетерпением ждут возможности отправиться в путь с Мишлен Пупсом, кивающим на приборной панели, попивая кофе из кружки Мишлен и держа при себе удобную сумку Мишлен.
Это дополнение представляет собой важную веху, поскольку разработчики продолжают интегрировать известные транспортные бренды в игровую вселенную. Это момент праздника и разработчики хотят разделить эту радость с самыми преданными игроками American Truck Simulator!
С выпуском этого DLC команда разработчиков грузовиков собирается обновить DLC Michelin Fan Pack для ETS2, а также добавить две совершенно новые окраски Michelin для вашего прицепа!
И за эту фигню они просят аж целых 3 евро на западе. Позор! А теперь посчитайте в рублях, насколько эта халтура озолотит карман разработчиков. Вот поэтому они не делают для игры никакого годного контента. А зачем, если можно новые шкурки продавать, да карты дорог новые штамповать. Но самое печальное здесь, то что каждое такое убогое DLC каждый раз получает в районе 90% положительных отзывов. Игроки ещё и довольны! Я, если честно, ржу с такого. Ибо подобные DLC очень напоминают мне всякую фигню, которую продают в донатных мобильных помойках. Разницы никакой.
С тебя деньги требуют или заставляют покупать?
На Западе как ты выразился всегда USD, а в Европе Euro! Поэтому цена в USD 1.52, а в Euro 1.63. Смешная цена даже для старого дополнения с ETS 2. Найди себе хорошо оплачиваемою работу и не считай чужие деньги. Каждый человек оценивает свой труд по своему.