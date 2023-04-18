Состоялся релиз DLC Steampunk Paint Jobs для American Truck Simulator ©

Стимпанк - это жанр фантастики в стиле индустриальной эпохи, смешанной с футуристическими технологиями. Некоторые из первых пользователей American Truck Simulator уже знакомы с этой темой, поскольку были вознаграждены эксклюзивным набором скинов в стиле стимпанк в течение ограниченного периода времени.

В 2016 году в первоначальном выпуске ATS было всего 2 грузовика, из-за чего эти раскраски в стиле стимпанк больше напоминали эксклюзивный бонус, а не полноразмерный пакет контента. Поскольку с годами добавляется больше грузовиков, а также бесчисленное количество сообщений, вопросов и предложений, чтобы сделать этот уникальный набор доступным для всех - пришло время вернуться к этому популярному жанру.

Команда разработчиков пересмотрела это DLC и добавила новый контент для всех существующих грузовиков!

Этот набор - идеальный способ добавить индивидуальности и стиля вашей машине, предлагая одну уникальную покраску для каждого грузовика, три общие покраски для всех грузовиков и два соответствующих варианта для прицепов в собственность. С данными покрасочными работами вы сможете продемонстрировать свою любовь к этому коварному поджанру научной фантастики и по-настоящему выделиться, будете ли вы перевозить грузы по стране или просто колесить по дорогам.

Водители, которые уже получили этот эксклюзивный DLC еще в 2016 году также получат весь описанный контент в виде бесплатного обновления!