American Truck Simulator 02.02.2016
8.4 1 665 оценок

Состоялся релиз DLC Steampunk Paint Jobs для American Truck Simulator

©
Genotip71
Новости

Стимпанк - это жанр фантастики в стиле индустриальной эпохи, смешанной с футуристическими технологиями. Некоторые из первых пользователей American Truck Simulator уже знакомы с этой темой, поскольку были вознаграждены эксклюзивным набором скинов в стиле стимпанк в течение ограниченного периода времени.

В 2016 году в первоначальном выпуске ATS было всего 2 грузовика, из-за чего эти раскраски в стиле стимпанк больше напоминали эксклюзивный бонус, а не полноразмерный пакет контента. Поскольку с годами добавляется больше грузовиков, а также бесчисленное количество сообщений, вопросов и предложений, чтобы сделать этот уникальный набор доступным для всех - пришло время вернуться к этому популярному жанру.

Команда разработчиков пересмотрела это DLC и добавила новый контент для всех существующих грузовиков!

Этот набор - идеальный способ добавить индивидуальности и стиля вашей машине, предлагая одну уникальную покраску для каждого грузовика, три общие покраски для всех грузовиков и два соответствующих варианта для прицепов в собственность. С данными покрасочными работами вы сможете продемонстрировать свою любовь к этому коварному поджанру научной фантастики и по-настоящему выделиться, будете ли вы перевозить грузы по стране или просто колесить по дорогам.

+ ещё 3 картинки

Водители, которые уже получили этот эксклюзивный DLC еще в 2016 году также получат весь описанный контент в виде бесплатного обновления!

+ ещё 2 картинки
Релизы Скриншоты
-5
0
Последние посты по игре American Truck Simulator
American Truck Simulator "Пак дорожной муниципальной полиции" [v1.16.2]
American Truck Simulator "Пак дорожной муниципальной полиции" [v1.16.2]
American Truck Simulator "Грузовик Peterbilt 389 модифицированный" [1.47]
American Truck Simulator "Грузовик Peterbilt 389 модифицированный" [1.47]
American Truck Simulator "Улучшенный дождь" [1.47]
American Truck Simulator "Улучшенный дождь" [1.47]
Комментарии: 0
Ваш комментарий