Состоялся релиз дополнения Миссури для American Truck Simulator

Нам не нужно больше показывать вам штат "Покажи мне" - теперь вы можете исследовать его самостоятельно, потому что он официально выходит сегодня! Включите двигатели и приготовьтесь исследовать все, что может предложить Миссури.

Дополнение "Миссури" уже доступно!

Прошло больше года с тех пор, как мы объявили, что наши команды работают над расширением карты Миссури, и мы очень рады, что наконец-то сможем представить ее нашему сообществу #BestCommunityEver. Вас ждет множество нового контента. И вместе с расширением карты мы также обновляем дополнения для тяжелых грузов и специального транспорта, так что читайте до конца, чтобы узнать больше!

Проведите время в замечательном штате "Покажи мне" по максимуму и наслаждайтесь каждым моментом, который вы проведете, открывая для себя:

12 тщательно воссозданных городов, включая Сент-Луис, Канзас-Сити, Сент-Джозеф и Джефферсон-Сити.

Осмотрите красивые достопримечательности, разбросанные по всему Миссури, такие как знаменитая арка ворот в Сент-Луисе, Капитолий штата Миссури в Джефферсон-Сити, здание мэрии на мысе Жирардо и многие другие!

Доставляйте новые грузы и открывайте для себя новые отрасли промышленности, такие как производство строительных конструкций, комбикормовый завод и исторический завод по производству напитков.

Наслаждайтесь поездками на грузовиках через 9 живописных городов (поселений).

Проедьте по впечатляющей дамбе Багнелл.

Посетите Спрингфилд, где зародилось шоссе 66.

Доставьте товары на четыре уникальных подземных склада.

Остановитесь у красивого озера Озаркс и исследуйте обширные горы Озарк.

Откройте для себя скрытые сокровища сельской местности Миссури, леса, смотровые площадки, дорожную сеть и многое другое.

Совершите круиз по огромным оживленным городам или тихим маленьким поселкам. Исследуйте разнообразные ландшафты штата, от холмистой местности Озаркс до обширных сельскохозяйственных угодий. Новые склады и перевалочные пункты, знаковые достопримечательности, живописная природа и потрясающие подземные склады оживят богатый колорит штата и добавят реалистичности вашим приключениям в сфере грузоперевозок. Путешествуете ли вы по городским улицам Сент-Луиса или путешествуете по безмятежной сельской местности, Миссури предлагает разнообразные и захватывающие впечатления от грузоперевозок.

Обновлено к дополнение "Специальный транспорт"

С выходом "Миссури" мы обновляем дополнение "Специальный транспорт", как мы делаем с каждым новым дополнением к карте! В этом обновлении представлены три новых маршрута для доставки негабаритных грузов по всему штату Покажи мне. Если у вас есть это популярное дополнение, вы сможете перевозить тяжелые грузы по следующим маршрутам: Канзас-Сити - Ролла, Кейп-Жирардо - Спрингфилд и Сент-Луис - Кирксвилл.

Но это еще не все, поскольку мы также добавляем совершенно новый груз для этого дополнения - огромный подземный электропогрузчик, который используется в подземной горнодобывающей промышленности, где он может быстро работать в сложных условиях. Если вы считаете, что у вас есть все необходимое для того, чтобы справиться с задачей перевозки таких грузов, обязательно скачайте дополнение Special Transport в Steam прямо сейчас!

Обновление дополнения Heavy Cargo

Наш комплект для перевозки тяжелых грузов также обновляется тремя новыми грузами - мобильным грохотом, мобильной дробилкой и мобильным штабелером, которые используются при переработке материалов, главным образом в горнодобывающей промышленности.

Насладитесь предстоящим расширением карты в полной мере и расширьте свой опыт грузоперевозок новыми грузами из дополнения Heavy Cargo Pack, которое вы можете приобрести в Steam.

Missouri Mighty Haul Bundle

Прямая трансляция релиза

Не забудьте о нашей специальной прямой трансляции, которая начнется сегодня в 16:00 по Восточному времени. Мы представим некоторых специальных гостей, в том числе Павла, который расскажет вам больше об этом новом дополнении к карте, пока мы перевозим грузы в Миссури. Ближе к концу прямой трансляции мы вместе официально выпустим дополнение "Миссури", так что обязательно приходите!

Круизное мероприятие в Миссури

Одновременно с выпуском этого дополнения к карте мы также представляем мероприятие #CruisingMissouri World of Trucks, в котором вы можете принять участие! Мы бросаем вызов нашему сообществу #BestCommunityEver, чтобы достичь общей цели - проехать 125 000 000 миль, доставляя грузы в любой город Миссури или из него. Наша личная цель - доставить груз во все 12 городов штата "Покажи мне" или из них, при этом каждое задание должно быть выполнено на расстоянии не менее 100 миль. Подробнее об этом мероприятии вы можете прочитать здесь.

Тех, кто совершит этот подвиг, ждут уникальные награды! Дальнобойщики, выполнившие свою личную задачу, получат награду за работу по покраске грузовиков Beast of Burden of ATS.

Если вы планируете приобрести дополнение Миссури и получать удовольствие от перевозки тяжелых и негабаритных грузов, обязательно ознакомьтесь с нашим новым пакетом Missouri Mighty Haul, который мы выпустим вместе с дополнением к карте. В него входит не только дополнение Missouri, но и дополнение Heavy Cargo Pack и специальный транспорт. Но это еще не все! В этот комплект также входит набор для покраски Classic Stripes, который позволяет вам украсить свой грузовик потрясающими работами по покраске.

Кроме того, пакет действует по принципу "Полный комплект", то есть вы платите только за те дополнения, которых у вас еще нет. Получите это прямо сейчас в Steam!

Когда цель сообщества будет достигнута, а также если игрок достигнет своей личной цели, он получит яркое украшение в виде мула и подушку "Покажи мне" для своей хижины.

Но это еще не все, поскольку у нас также есть особая награда для дальнобойщиков, которые выполняют любую работу по внешним контрактам или на внешнем рынке, в городе Колумбия или из него - этот милый плюшевый домик Тома Хоппера, который будет сопровождать вас в ваших путешествиях.

Мы ждем не дождемся, когда вы начнете перевозить грузы в штате "Покажи мне". Обязательно скачайте дополнение "Миссури" в Steam прямо сейчас! Мы также были бы очень признательны, если бы вы подписались на нашу рассылку новостей, чтобы быть в курсе событий, даже если у вас нет возможности ознакомиться с нашим блогом или социальными сетями. Счастливого путешествия по штату.