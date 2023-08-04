Состоялся релиз дополнения W900 Tuning Pack для American Truck Simulator ©

Разработчики из SCS Software усердно работали, чтобы сделать ОГРОМНОЕ дополнение к легендарной иконе в индустрии грузоперевозок.... Встречайте пакет тюнинга Kenworth W900!

Дизайн Kenworth W900 позволяет настоящим дальнобойщикам настраивать свой грузовик множеством различных и уникальных способов. Разработчики хотели отразить это, представив некоторые из самых популярных комбинаций в American Truck Simulator. Оказывается, для W900 доступно МНОГО вариантов тюнинга, поэтому было решено реализовать этот проект по-крупному.

Как символ индивидуальности на дороге, водители воспользовались потенциалом персонализации W900, что привело к появлению активного рынка послепродажных дополнений. Большинство внешних и внутренних деталей, включенных в этот пакет, были вдохновлены этими сторонними модификациями, что позволяет привнести большое разнообразие настроек в этот культовый грузовик.

W900 Tuning Pack включает более 500 отдельных деталей для тюнинга как внутренней, так и внешней части грузовика, что дает вам широкий спектр возможностей для персонализации вашего Kenworth W900 именно так, как вам нравится. Это включает (но не ограничивается) бамперы, аксессуары для дверей кабины, выхлопные трубы, фильтры, зеркала, крылья, брызговики, наружные фонари, решетку радиатора, капот, окно крыши, кожух шасси, боковую юбку, солнцезащитный козырек, дефлекторы, топливные баки, стойки, специальные варианты поворотников, различные фары и крышки фар, воздушные фильтры, варианты отделки окон, покрасочные работы, индивидуальные настройки интерьера кабины и многое другое!

Разработчики также сделали почти каждую внешнюю часть поддающейся покраске, предоставив вам еще больше возможностей! Но это еще не все. Чтобы продолжить празднование 100-летия Kenworth, вы также найдете ряд аксессуаров для интерьера, таких как игрушки, кружки, кепки и многое другое, чтобы украсить вашу кабину.

Вы когда-нибудь мечтали создать и владеть собственным достойным шоу грузовиком? Теперь вы можете добавить детали «Show Truck» к вашему W900, такие как задние крылья, передний и задний бамперы и многое другое! Наряду с этим вы также найдете различные внутренние элементы отделки, соответствующие окраске кузова, которые помогут завершить внешний вид вашего грузовика.

Пора заняться тюнингом! Ознакомьтесь с дополнением W900 Tuning Pack для American Truck Simulator, которое теперь доступно в Steam.