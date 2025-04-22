Состоялся релиз Kenworth W900 Legacy Edition для American Truck Simulator

Мы рады представить вам совершенно особенное дополнение к American Truck Simulator — Kenworth W900 Legacy Edition! Этот грузовик ограниченной серии отдает дань уважения давнему наследию W900, настоящей иконы, которая стала неотъемлемой частью североамериканских шоссе с момента своего дебюта в 1963 году.

С момента выпуска было выпущено более 280 000 единиц, W900 оставил значительный след в отрасли. Legacy Edition чествует эту богатую историю, и мы гордимся возможностью воссоздать эту специальную версию W900 для American Truck Simulator, чтобы все игроки могли испытать ее и насладиться.

Внутри кабины вы найдете роскошный интерьер Black Diamond VIT с платиновыми акцентами и винтажной обивкой Tuck-and-Roll на задней стенке спального места. Отделка Ravenwood на приборной панели и дверях сочетается с традиционными логотипами Kenworth и элегантной платиновой строчкой.

Мы также воссоздали новые варианты интерьера в винтажном стиле для конфигураций Day Cab, 72" Flat Roof Sleeper и 86" Studio Sleeper. Они включают в себя устаревшие сиденья, отделку, соответствующую тому периоду, и рулевое колесо с эмблемой прошлого с платиновой акцентной строчкой.

Снаружи W900 Legacy Edition имеет несколько элементов дизайна, вдохновленных оригинальной моделью 1963 года, включая классические значки Kenworth на капоте и специальные схемы окраски, отражающие происхождение грузовика. Кроме того, мы представили ряд новых вариантов настройки.

Они включают в себя бампер в стиле наследия, новый капот с окрашенными расширениями, выхлопные трубы в стиле наследия, задние брызговики с оригинальным логотипом Kenworth и современные воздушные фильтры, доступные как в окрашенном, так и в хромированном вариантах. Игроки также могут оснастить зеркала встроенными поворотниками, новыми вариантами гудков и сигнальными ракетами.

За эти годы Kenworth W900 оставил свой след в виде множества специальных выпусков грузовиков, каждый из которых имел свою собственную уникальную окраску. Мы рады сообщить, что мы добросовестно воссоздали каждый из них для вас, чтобы вы могли использовать его на W900 в American Truck Simulator,

Включая:

Midnight Sun - Полуночное солнце

Gold Nugget - Золотой самородок

Liberty VIT 200 - Либерти VIT 200

Shasta - Шаста

Yukon - Юкон

Icon - Икона

Yosemite - Йосемити

Comet - Комета

VIT Edition - Издание VIT

VIT Edition Metallic - VIT Edition Металлик

Oh Canada! - О, Канада!

Каждый из них разработан, чтобы подчеркнуть уникальный дух этого легендарного грузовика. Мы надеемся, что вам понравится настраивать свой грузовик с помощью этих культовых окрасок!

В рамках этого обновления мы добавляем новый вариант кабины для Kenworth W900 — 72-дюймовую спальную кабину с плоской крышей, а также классическое разделенное ветровое стекло. Эти новые дополнения совместимы со всеми существующими DLC для покраски и пакетом тюнинга W900, что гарантирует игрокам полную свободу в настройке своего грузовика.

Мы хотели бы поблагодарить наших хороших друзей из Kenworth Trucks за то, что позволили нам вывести эту специальную ограниченную версию на виртуальные дороги American Truck Simulator. Мы знаем, как сильно наши игроки любят ездить на грузовиках с W900, и мы гордимся тем, что являемся частью этого прощания с иконой американских автомагистралей

Надеемся, вам понравится ездить по дорогам American Truck Simulator с Kenworth W900 Legacy Edition. До следующего раза, продолжайте ездить на грузовиках.