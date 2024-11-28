Состоялся релиз обновления 1.53 для American Truck Simulator

Мы рады сообщить, что обновление 1.53 для American Truck Simulator выпущено и доступно в Steam! Это бесплатное обновление содержит новый контент, о котором вы можете прочитать ниже.

Мы хотим выразить благодарность всем, кто принял участие в открытом бета-тестировании, поделился своими отзывами и сообщил об ошибках. Ваш вклад был неоценимым, помогая нам точно настроить это обновление, внедрить улучшения и устранить проблемы, которые могли быть упущены ранее. Мы надеемся, что благодаря вашим усилиям теперь вы сможете в полной мере насладиться результатами своего кропотливого труда!

Переделка Калифорнии — этап 4

Четвертая фаза проекта California Rework сосредоточена на южном регионе Калифорнии и включает в себя 10 городов, 3 из которых совершенно новые для мира American Truck Simulator. Водители, работающие в этом регионе, могут осуществлять доставку в города Бейкерсфилд, Санта-Мария, Окснард, Мохаве, Барстоу, Индио, Блайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сентро и обратно. Как и на предыдущих этапах, большая часть исходной базовой карты была удалена и полностью переработана с нуля, включая окрестности городов.

Наша команда также сосредоточилась на переработке ключевых маршрутов, включая основные прибрежные магистрали, такие как US-101, CA-1 и I-5. Кроме того, были модернизированы несколько других важных маршрутов, таких как CA-58, CA-14 и CA-99, а также межштатные автомагистрали I-10, I-15, I-40 и I-8, которые служат жизненно важные связи с соседними штатами США. Более подробно об этом этапе проекта переработки можно прочитать в специальной публикации в блоге.

Обновление динамической загрузки (разгрузки) груза

Начиная с обновления 1.50 мы реализовали, а затем расширили функцию динамической погрузки и разгрузки грузов. До сих пор водители грузовиков могли испытать эту особенность при перевозке зернового бункера, фургона для щепы или лесозаготовительной машины. При использовании лесоруба дальнобойщики смогли перевозить бревна и наслаждаться анимированной погрузкой и разгрузкой только в Арканзасе. С обновлением 1.53 эта функция доступна по всей территории США!

Академия вождения пятого поколения Cascadia

В обновлении 1.53 Каскадия пятого поколения от Freightliner была внедрена в Академию вождения, наш новый игровой модуль, представленный в версии 1.52. Этот ультрасовременный грузовик — новейшее пополнение в линейке грузовиков ATS, и теперь вы можете опробовать его в различных сложных ситуациях в «Академии вождения»!

Опции QoL

Мы рады представить функцию, которая, по нашему мнению, окажется полезной для многих игроков, особенно для тех, кто часто меняет настройки, чтобы точно настроить то, что лучше всего соответствует их вкусу и настройке. При изменении параметра со значением по умолчанию у игроков теперь есть визуальная индикация того, когда параметр был перемещен или изменен из состояния по умолчанию.

Настройки, значения которых были изменены по сравнению со значениями по умолчанию, теперь отображаются с небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям узнать, какие настройки были изменены по умолчанию.

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Еще одна новая функция, которую мы рады включить в это обновление, — плавное и автоматическое центрирование камеры! Игроки могут включить эту новую опцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функция плавного центрирования становится заметной, поскольку она плавно переводит камеру в центральное положение.

Это дополнение включает в себя ряд параметров личных предпочтений, в том числе три варианта скорости, которые контролируют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр; а также возможность установить, сколько секунд должна пройти задержка, прежде чем произойдет повторное центрирование.

Для игроков, которые используют стороннее решение для отслеживания головы или предпочитают регулировать положение камеры вручную, есть возможность вообще отключить эту функцию.

Специальные грузоперевозки

Мы также обновили DLC «Специальный транспорт». В рамках проекта California Rework мы добавили новый маршрут для дальнобойщиков по перевозке негабаритных грузов — между отстроенными городами Лос-Анджелес и Сан-Диего по трассе I-5.

Но это еще не все. В ответ на отзывы сообщества мы решили повысить максимальную скорость для доставки специальным транспортом. Сами машины сопровождения и транспортные грузовики теперь могут передвигаться со скоростью до 55 миль в час, что больше предыдущего предела в 40 миль в час.

Обновление раздвижных тандемов

Мы также представили новую функцию раздвижных тандемов. Раньше игроки могли устанавливать оси прицепа только в фиксированное переднее или заднее положение. Теперь некоторые прицепы оснащены обновленным шасси, которое позволяет игрокам свободно перемещать оси, чтобы оптимизировать распределение веса для груза.

Но будьте осторожны! Чтобы сделать эту функцию максимально реалистичной, если расстояние задней оси прицепа превышает 40 футов от шкворня, вы рискуете получить штраф на калифорнийских станциях взвешивания, а в некоторых случаях и непосредственно от полиции.

Журнал изменений:

Карта:

Переделка Калифорни — выпуск фазы 4

Геймплей:

Динамичная погрузка и разгрузка бревен доступна по всей территории США.

Новый специальный транспортный маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Диего

Повышен предел скорости для работ специального транспорта с 40 до 55 миль в час.

Транспортные средства:

Новый Freightliner Cascadia® пятого поколения добавлен в Академию вождения

Полнофункциональные раздвижные тандемы и система штрафов.

Пользовательский интерфейс:

Визуализация измененных опций в настройках

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Надеемся, вам понравится новый контент! Двигайтесь безопасно!