Состоялся релиз обновления 1.54 для American Truck Simulator

Мы рады сообщить нашему сообществу, что обновление 1.54 для American Truck Simulator теперь официально выпущено! В этом обновлении представлены реализации, исправления, улучшения качества жизни и многое другое. Давайте углубимся и посмотрим, что нас ждет.

Перед этим мы хотели бы выразить огромную благодарность всем, кто участвовал в открытой бета-версии, делился отзывами и сообщал об ошибках. Ваш бесценный вклад позволил нам доработать контент и устранить ошибки, которые изначально просачивались сквозь щели. Мы надеемся, что вам понравятся новые функции, изменения и многое другое, которые появятся в этом обновлении.

Переработана грузовая система

До сих пор казалось, что игра, объединяющая прицеп с грузом, таким как часть оборудования, на самом деле была созданной вручную моделью, причем каждая пара прицеп-груз хранилась отдельно на диске. Такой подход требовал огромного количества уникальных моделей, что затрудняло эффективное добавление нового контента и занимало много места на диске.

В обновленной грузовой системе код автоматически объединяет груз и прицепы на основе упрощенных правил. Это означает, что для каждого груза будет определена своя модель, методика погрузки и способ крепления. Это значительно упростит работу нашей автомобильной бригады, поскольку нашим 3D-художникам больше не нужно вручную создавать готовые пары прицеп-груз.

Несмотря на то, что на первой итерации могут возникнуть проблемы, стоит усовершенствовать систему, поскольку это не только повышает эффективность, но и экономит дисковое пространство и память, устраняя необходимость хранить бесчисленные готовые комбинации. Этот проект также может привести к появлению других возможностей для обеих наших игр, особенно с динамической загрузкой грузов и многим другим. Вы можете прочитать о том, как этот проект был реализован в нашем недавнем блоге Under the Hood.

Переработано меню настройки грузовика

Меню настроек грузовика было полностью переработано, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Ранее для каждой опции регулировки угла обзора водителя, сиденья, зеркал и т.д. были отдельные меню с разным расположением. Теперь они имеют единый интерфейс, что делает настройки намного более интуитивными и простыми. Новый дизайн также схож с нашим предыдущим обновлением пользовательского интерфейса и оптимизирован как для мыши, так и для контроллера, обеспечивая доступность для всех пользователей.

Для пользователей клавиатуры и мыши настройки теперь стали более простыми благодаря использованию клавиш WASD для навигации, а также кнопок для более точной настройки. В то же время пользователи контроллеров оценят, что новая система работает гораздо более плавно: левый джойстик управляет настройками, правый - перемещением камеры для позиционирования зеркала, а кнопки D-pad или плечевые кнопки управляют меню.

Поддержка плечевых кнопок делает навигацию по меню более удобной для пользователей с контроллерами. Это обновление значительно упрощает регулировку зеркал и сидений, особенно для тех, кто использует контроллеры, обеспечивая более плавное и приятное вождение. Доступ к меню настройки грузовика остался прежним. Вы можете использовать клавишу F4 по умолчанию, пользовательскую клавишу, назначенную по вашему выбору, или через меню служб советника.

Мы надеемся, что вам понравится этот редизайн и что вы найдете его простым в использовании и ознакомитесь с ним во время поездок!

Внедрение системы PhysX

В версии 1.54 мы используем физический движок NVIDIA PhysX в качестве альтернативы текущему физическому движку Bullet для низкоуровневой симуляции физики в игровом мире, с которым взаимодействуют игроки. Это изменение позволяет игрокам получать более точные результаты обнаружения столкновений и более надежное поведение в сценариях, связанных с столкновениями транспортных средств с препятствиями или другими транспортными средствами. PhysX также предлагает нашим командам улучшенные средства отладки, что косвенно приносит пользу игрокам, помогая более эффективно устранять ошибки.

Одно из самых заметных улучшений, привнесенных PhysX, уже доступно в нашем недавно представленном игровом режиме Driving Academy. Например, столкновения с конусами и препятствиями теперь более точны, а объекты больше не "парят" над землей после взаимодействия, что было замечено в Bullet. Хотя игроки могут и не заметить кардинальных изменений, поведение некоторых взаимодействий должно немного улучшиться.

Во время открытого бета-тестирования многие игроки выразили обеспокоенность по поводу аппаратных ограничений из-за недавних новостей о том, что 32-разрядная версия PhysX больше не будет поддерживаться некоторыми графическими процессорами. Однако используемая нами реализация PhysX полностью работает на процессоре, что означает, что игроки могут наслаждаться PhysX, не беспокоясь о совместимости с видеокартами.

С выходом версии 1.54 PhysX теперь является физическим движком по умолчанию для всего игрового процесса. Игроки, предпочитающие предыдущий физический движок Bullet, могут вернуться к нему, используя аргумент командной строки "-bullet" в настройках запуска Steam.

Награды Академии вождения

Все, кто уже прошел или собирается пройти весь первый модуль Академии вождения, получат специальные награды для использования в игре в том же профиле, с которым они прошли академию - подвесной синий дорожный конус для кабины и настраиваемую окраску вашего грузовика в Академии вождения. Так что обязательно выполняйте свои сценарии и получайте свои награды, их еще будет много впереди!

Журнал изменений:

Игровой процесс:

Пересмотрена система перевозки грузов

Награды Академии вождения

Визуальные:

Переработан дизайн меню настройки грузовика

Обновление потока экрана первого запуска (First Launch Screen Flow Refresh) не понятно переводит

Транспортные средства:

Lode King & Prestige пак прицепов исправлены ошибки

Другое: