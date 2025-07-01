Состоялся релиз обновления 1.55 для American Truck Simulator

Мы также хотели бы выразить огромную благодарность всем, кто принимал участие в открытом бета-тестировании, делился отзывами и сообщал об ошибках. Ваш неоценимый вклад помог нам доработать контент и устранить проблемы, которые изначально не были решены. Мы надеемся, что вам понравятся новые функции, изменения и многое другое, которые появятся в этом обновлении.

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

В этом модуле игроки также смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, такие как использование только внутренней камеры, ограничение переключения передач между передним и задним ходом или завершение сценария за установленное время. Чтобы по-настоящему проверить свои навыки, вы не найдете никаких предварительно записанных видеоуроков, и вам придется использовать все знания, которым мы вас обучили в нашем первом модуле Академии вождения.

Мы также подготовили новые интересные награды, которые игроки смогут использовать в том же профиле в базовой игре! Как вы, наверное, знаете, за прохождение первого модуля можно получить синий дорожный конус для кабины и настраиваемую покраску грузовика в Академии вождения. За прохождение всех этапов обучения вождению грузовика вы получаете оранжевый дорожный конус, а за получение 3 звезд в каждом из этапов - соответствующую окраску прицепа и золотой дорожный конус, придающие вашему грузовику и прицепу вид, соответствующий требованиям Академии вождения.

Асинхронная загрузка

Мы усердно работали над внедрением новой системы, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система предназначена для улучшения процесса загрузки, обеспечивая непрерывность работы игрового экрана и экрана загрузки, в то время как ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавное восприятие.=

Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем, кто поделился своими отзывами как на экспериментальном этапе, так и на этапе открытого бета-тестирования. Ваш вклад сыграл ключевую роль в доработке этой системы, и мы рады сообщить, что с выходом обновления 1.55 асинхронная загрузка теперь полностью реализована!

Обновление грузовика Cascadia пятого поколения

В пятое поколение Freightliner Cascadia был внесен ряд новых аксессуаров и улучшений. От окрашиваемого аэродрома и солнцезащитного козырька до хромированных зеркал и фильтров - у вас будет больше возможностей, чем когда-либо, придать индивидуальность внешнему виду вашего грузовика. Внутри салона теперь вы можете выбрать обновленный коричневый, серый или недавно добавленный черный интерьер, а также классическую или современную компоновку приборной панели, в результате чего на одно спальное место приходится в общей сложности шесть вариантов интерьера!

Внешние обновления включают в себя усовершенствованные боковые стенки с диагональю 72 дюйма, улучшенные датчики слепых зон, совместимые как с традиционными, так и с цифровыми зеркалами, и переработанные кронштейны камер с более точным отображением указателей поворота. В этом обновлении мы также исправили некоторые ошибки!

Обновление для Kenworth T680

Kenworth T680 получает обновление! Впервые выпущенный в декабре 2023 года в честь 100-летия Kenworth, грузовик был разработан в ускоренном режиме с помощью команды Kenworth. Теперь мы расширяем возможности настройки, чтобы дать игрокам еще больше контроля над тем, как выглядит и работает их грузовик.

Игроки смогут выбирать между тремя вариантами кабины, поскольку мы добавляем 52-дюймовую среднюю крышу и 76-дюймовую высокую крышу, что обеспечивает большую гибкость и индивидуальность в дороге. Модельный ряд шасси расширится на семь конфигураций, включая варианты 6х4 для всех кузовов как с коротким, так и с длинным капотом, а также варианты 4х2 специально для дневных кабин.

Всего будет добавлено 20 вариантов интерьера: восемь для 76-дюймовой кабины с высокой крышей и восемь для 52-дюймовой кабины со средней крышей, каждая с одно- и двухъярусной компоновкой, а также четыре для дневной кабины. Каждый интерьер будет выполнен в бриллиантовой и винтажной отделке, в стильных коричневых и серых тонах.

Под капотом у водителей будет еще больше возможностей, поскольку мы добавим семь мощных двигателей серий Cummins X12 и X15, а также пять новых вариантов трансмиссии, которые будут соответствовать их стилю вождения. В довершение всего, все виды работ по покраске, в том числе из дополнений, теперь полностью совместимы с T680. Независимо от того, хотите ли вы создать стиль, производительность или и то, и другое, обновленный T680 предлагает все необходимое для создания идеального оборудования.

Новый дополнительный контент для дополнения Nebraska DLC (Небраска)

Впереди новые дороги! Мы рады сообщить, что с 1.55 вышло бесплатное обновление для всех владельцев дополнения Nebraska DLC.

Это дополнение расширяет северо-восточную часть штата за счет трех ключевых автомагистралей: US-20, US-75 и US-81. На этих новых маршрутах водители могут увидеть новую стоянку для грузовиков, пункт взвешивания и несколько живописных достопримечательностей.

Теперь вы также сможете посетить поселение Лорел, где вы сможете ощутить очарование маленького городка, основанного на фермерском наследии. Независимо от того, путешествуете ли вы просто так или проезжаете мимо с доставкой по окрестностям, у вас будет еще больше причин вновь посетить штат Корнхускер.

Обновление дополнения для сельскохозяйственной техники

Мы рады представить новое бесплатное грузовое дополнение к DLC "Сельскохозяйственная техника" - жатку! Это незаменимое сельскохозяйственное оборудование используется для сбора и выравнивания урожая в аккуратные ряды для сушки и уборки урожая, и теперь ваша задача - доставить его туда, где он больше всего нужен.

Жатка будет доступна на рынке труда в двух цветовых вариантах: классическом зеленом и желтом, под брендом OWL, одного из наших производителей сельскохозяйственной техники в игре. Эта широкая и впечатляющая погрузочная машина, разработанная для прицепов lowboy, внесет больше разнообразия в ваши сельскохозяйственные перевозки.

Детали, окрашенные в цвет Flow Below

В American Truck Simulator мы представляем визуальное улучшение для некоторых грузовиков с аэродинамическими деталями FlowBelow. Эти приводные колеса, предназначенные для улучшения топливной экономичности и воздушного потока, теперь можно покрасить.

Это означает, что теперь игроки могут настраивать эти компоненты в соответствии с цветовой гаммой своего грузовика, создавая более элегантный и унифицированный внешний вид. Независимо от того, стремитесь ли вы к чистоте автопарка или к тому, чтобы придать своей машине атмосферу выставочного грузовика, мы уверены, что это небольшое обновление поможет вам еще больше адаптировать ваш грузовик к вашему личному стилю.

Пользовательские заставки к дополнению "Нью-Мексико"

С этим обновлением Нью-Мексико получил несколько новых пользовательских заставок к городам! Эти специальные ролики воспроизводятся, когда игрок выбирает стартовый город при создании нового профиля.

Теперь эти заставки доступны для следующих городов Нью-Мексико:

Фармингтон

Лас-Крусес

Розуэлл

Санта-Фе

Мы надеемся, что новым игрокам или тем, кто начинает играть заново, понравятся эти дополнения, которые наглядно продемонстрируют область, с которой начинается ваше путешествие!

Переработан почтовый интерфейс

Экран "Почта" был переработан, чтобы обеспечить более понятный формат и более удобную навигацию. Сообщения теперь отображаются в формате с двумя столбцами, с возможностью прокрутки списка слева и увеличенным отображением сообщений справа для лучшей читаемости. Сообщения загружаются сверху, и когда список становится длиннее, интуитивно понятная разбивка по страницам помогает поддерживать порядок. Улучшена навигация по всем способам ввода, а встроенные ссылки или действия теперь доступны непосредственно из содержимого сообщения.

Параметры, улучшающие качество игры

В этом обновлении мы добавили небольшое, но полезное улучшение качества жизни в меню настроек графики. Теперь вы увидите примеры скриншотов рядом с различными настройками, что даст вам лучшее представление о том, как каждая опция влияет на визуальные эффекты игры.

Независимо от того, настраиваете ли вы что-то для более плавной работы или стремитесь к наилучшему внешнему виду, эти предварительные просмотры должны облегчить поиск правильного баланса для ваших настроек.

Улучшения карты - Горячая клавиша "Мое местоположение"

Мы добавляем горячую клавишу "Мое местоположение" в рамках наших улучшений карты. При нажатии на нее игровая карта мгновенно центрируется в соответствии с текущим местоположением игрока. Мы надеемся, что это небольшое дополнение пригодится вам в дороге!

Изменение достижений Steam

Наша команда круглосуточно работает над обновлениями движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них видны мгновенно, например, новые системы освещения, но нам также необходимо поработать над изменениями, которые обычно не видны во время игры.

Обновление системы достижений дает нам основу, которая позволит нам создавать различные и новые типы достижений, а также управлять существующими, которые часто зависят от различных дополнений и регионов. В рамках этого у нас есть новая система, которая выходит в версии 1.55.

Наряду с этой новой системой были внесены некоторые небольшие изменения в существующие достижения и их цели, чтобы подготовить нас к любым изменениям, которые могут произойти в будущем. Если вы хотите поделиться каким-либо мнением по этому поводу, вы можете сделать это на наших форумах.

Журнал изменений

Игровой процесс:

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

Улучшения на карте - Горячая клавиша "Мое местоположение"

Карта:

Новый дополнительный контент для DLC "Небраска" - US-20, US-81, US-75 и поселение Лорел.

Транспортные средства:

Обновление для грузового лайнера Cascadia пятого поколения

Обновление для Kenworth T680

Окрашенные детали FlowBelow

Обновление дополнения для сельскохозяйственной техники

Визуальные:

Пользовательские заставки о городах для дополнения New Mexico

Переработан дизайн почтового интерфейса

Улучшены параметры QoL - Визуализация графических настроек

Другое: