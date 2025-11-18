Состоялся релиз обновления 1.57 для American Truck Simulator

Обновление 1.57 для American Truck Simulator официально выпущено!
Поддержка HDR
Разработчики реализовали в игре поддержку HDR (расширенного динамического диапазона). HDR - это функция, которая улучшает качество изображения, позволяя игрокам с HDR-совместимыми мониторами или телевизорами наслаждаться более насыщенными цветами и улучшенной контрастностью.
Помимо HDR также обновлена настройка яркости, чтобы предоставить игрокам больше контроля над визуальными параметрами. Это включает в себя специальный экран настройки, где вы можете предварительно просмотреть настройки яркости на реальных игровых изображениях, а также функцию калибровки HDR, которая позволяет точно настроить эффект HDR с помощью простого ползунка.
Для игроков, использующих HDR-совместимые дисплеи, эта функция будет автоматически обнаружена в игре, обеспечивая наилучшие визуальные впечатления с самого начала игры.
Обновлённые логотипы компаний игроков
Патч 1.57 обновляет фирменный стиль вашей компании, предлагая новый набор логотипов, которые можно выбрать при создании или обновлении профиля. Классические дизайны были модернизированы, чтобы придать каждой компании новый, но знакомый облик.
Улучшения навигации с помощью курсора
В этом обновлении разработчики также доработали управление курсором. Скорость курсора теперь одинакова для всех разрешений экрана, а общая скорость при использовании контроллера немного увеличена, что делает навигацию более плавной и отзывчивой.
Журнал изменений
Карта
- Незначительные изменения существующих заправок
Визуальные эффекты
- Поддержка HDR
- Переработанные логотипы компаний игроков
Интерфейс
- Улучшения навигации с помощью курсора
Вот это развитие, вот это прогресс!
Так ведь сцуки и не добавили напарника , засыпаешь когда играешь )
Да уж,вот это обвновления конечно...видимо оптимизацию и прорисовку я никогда не дождусь,ну и не только я конечно.
Значит Луизиана в декабре выйдет?
да
Автор походу других игр не знает, штампует новости на каждый пук разработчика.
Это называется увлечение. Ему нравится, пускай. Правил он не нарушает.