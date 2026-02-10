Состоялся релиз обновления 1.58 для American Truck Simulator

Обновление 1.58 для American Truck Simulator официально выпущено!

Проект по переработке трассы 66

В рамках обновления 1.58 для American Truck Simulator представлен проект по переработке трассы Route 66, включая окружающие локации, склады, достопримечательности и города, расположенные вдоль этой всемирно известной автомагистрали. В этом релизе основное внимание уделяется ключевым участкам в Северной Аризоне и некоторых частях Нью-Мексико.

Эта легендарная американская автомагистраль наконец-то будет достроена с выходом дополнения Illinois DLC. Разработчики хотели пересмотреть некоторые старые участки этого культового маршрута, которые больше не соответствуют современным стандартам картографирования. Это обновление включает в себя полностью переработанный участок I-40 и исторической трассы Route 66, а также переработанные города, дорожные сети и многое другое.

Путешествующие по Северной Аризоне на трассе 1.58 обнаружат, что такие города, как Кингман, Флагстафф, Гранд-Каньон-Виллидж, Пейдж, Кайента, Кэмп-Верде и Шоу-Лоу, были полностью перестроены с нуля, а также появился совершенно новый город, Лейк-Хавасу-Сити, расположенный на трассе AZ-95. Известный как первоклассное место отдыха в Аризоне, привлекающее туристов со всего мира, он расположен прямо на берегу реки Колорадо.

Этот город особенно известен тем, что здесь находится Лондонский мост. Первоначально построенный в 1831 году и перекинутый через реку Темзу, он был перенесен из своего первоначального местоположения в Лондоне, Англия и заново перестроен кирпичик за кирпичиком здесь, через канал Бриджуотер, в 1971 году! Игроки смогут не только увидеть эту культовую британскую достопримечательность в Лейк-Хавасу-Сити, но и проехать по ней на машине.

Однако это не единственное изменение на карте: мы прощаемся с городом Холбрук и приветствуем город Уинслоу, новое дополнение, которое вам обязательно захочется посетить. Пересекая границу штата Нью-Мексико, города Галлап, Альбукерке и Тукумкари также были полностью переработаны с нуля, добавив больше деталей к городам, маршрутам и окружающим пейзажам, которые делают трассу 66 такой культовой.

Помимо самих городов и автомагистралей, проект реконструкции трассы Route 66 также включает в себя обновление памятных достопримечательностей и живописных маршрутов по всему региону, в том числе таких мест, как плотина Гувера, Гранд-Каньон и Долина Монументов, придавая им новый облик и делая весь регион более современным и привлекательным для исследования.

Академия вождения - Управление двойным прицепом

В этом обновлении появится новый модуль для Академии вождения, который называется «Управление двойным прицепом». Разработчики подготовили набор сложных сценариев, которые шаг за шагом проведут игроков через движение вперед, маневрирование и движение задним ходом с двойными прицепами.

Модуль разделен на три главы, начиная с маневров при движении вперед, затем постепенно осваивая технику движения задним ходом с двумя прицепами. После этого игра переходит к более динамичным, реалистичным сценариям, где вы сможете по-настоящему проверить свои новые навыки.

Как и в предыдущих модулях «Академии вождения», вас ждет награда! Выполнение всех сценариев в этой главе вознаградит вас очаровательной игрушкой-собакой по кличке Фрэнки для кабины вашего грузовика, готовой ездить вместе с вами. Имейте в виду, что эта награда привязана к игровому профилю, который вы использовали для завершения этой главы.

Благодаря вашим отзывам также было скорректировано достижение во втором модуле «Академии вождения» - «Профессионализм водителя грузовика». Чтобы разблокировать достижение «Зануда дороги», теперь нужно получить три звезды всего в 15 сценариях вместо 23.

Новые гаражи для грузовиков

Гаражи стали неотъемлемой частью построения вашей империи грузоперевозок. Это не просто место для хранения ваших грузовиков и найма водителей, но и пространство, отражающее ваш прогресс и успех на дороге. Именно поэтому команды решили, что пришло время их обновить.

В рамках обновления 1.58 дизайнеры переработали гаражи для грузовиков, придав им свежий новый вид, который лучше отражает качество и уровень детализации, которые вы привыкли ожидать от American Truck Simulator. От обновленных интерьеров до улучшенной графики и атмосферы - эти изменения призваны сделать ваши гаражи более современными, захватывающими и приятными для времяпрепровождения.

Была проведена полная визуальная переработка всех трех гаражей. Главная цель заключалась в том, чтобы обновить устаревшие пространства и привести их в соответствие с современными требованиями. К этой работе подошли с большим энтузиазмом и искренней заботой. Цель состояла не просто в обновлении старых моделей, а в превращении гаражей в место, куда игрокам действительно приятно возвращаться. Пространство, которое доставляет удовольствие при модернизации, исследовании и оценке до мельчайших деталей.

Обновление физики поведения транспортных средств и коллизий

В преддверии появления новых типов транспортных средств в грядущем контенте для Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, таком как Road Trip и Coaches, разработчики пересмотрели и значительно улучшили внутриигровую физическую симуляцию, включая поведение транспортных средств, их реакцию на ваши действия, а также обработку коллизий и контактов с окружающим миром. Для этого пришлось основательно изучить и пересмотреть некоторые фундаментальные принципы моделирования физики в играх.

С учетом новых категорий транспортных средств были внесены некоторые корректировки: зачастую они стали легче, короче, а в некоторых случаях и мощнее, чем те, для которых изначально была настроена симуляция. Однако многие улучшения также приносят пользу всем транспортным средствам, включая уже знакомые вам грузовики. Цель во всем этом была проста: повысить реализм и отзывчивость, сохранив при этом узнаваемый и приятный основной опыт вождения грузовика, просто сделав его более совершенным.

В первую очередь сосредоточились на улучшении отклика дроссельной заслонки, теперь основанного на правильной карте крутящего момента двигателя, а также на более реалистичном сопротивлении двигателя при отпускании педали газа для более плавного и естественного движения накатом. Двигатель теперь также немного увеличивает обороты для наращивания крутящего момента перед троганием с места и был добавлен помощник трогания на подъеме, чтобы сделать старт на склонах более надежным

Для пользователей клавиатуры появилась новая опциональная система управления дроссельной заслонкой с двойным нажатием, обеспечивающая более плавное управление: удерживание клавиши частично увеличивает газ для более комфортной езды, а двойное нажатие обеспечивает полное ускорение при необходимости.



Помимо отклика двигателя, обновление также включает механические улучшения, которые добавляют дополнительные нюансы в поведение грузовиков на разных поверхностях. Теперь колеса меняют угол развала при движении по бездорожью, что лучше отражает поведение подвески с неразрезным мостом, а при повороте колес также учитывается угол наклона оси поворота. Это тонкие детали, но они способствуют более аутентичному ощущению на неровной местности или при выезде с идеально ровных дорог.

Звуковое сопровождение во время вождения также было улучшено: звуки турбокомпрессора теперь более точно отражают работу двигателя, что делает общее ощущение от вождения более точным. Еще одно изменение, которое вы можете заметить - это то, что двигатель теперь немного увеличивает обороты для набора крутящего момента перед троганием с места.

В American Truck Simulator была обновлена геометрия коллизий почти на всех дорогах, улучшив стабильность и обеспечив более плавные изгибы для лучшего контакта колес и более предсказуемого управления.

Переработанный обучающий режим и контекстные подсказки

Представлен переработанный обучающий режим, основанный на новой системе контекстных подсказок. Цель - более органично познакомить новых игроков с игрой и её функциями, предоставляя полезную информацию в нужный момент, а не полагаясь исключительно на линейное построение обучающего процесса.

Изначально эта система будет включать подсказки из текущего обучающего курса для первой доставки, дополненные набором новых подсказок. Эти подсказки разработаны таким образом, чтобы появляться естественным образом во время игры, помогая новым игрокам понять основные механики, в то время как опытные водители могут сосредоточиться на дороге.

Переработка системы «Советник по маршрутам»

Одно из наиболее заметных изменений в обновлении 1.58 - это полная переработка системы «Советник по маршрутам». Фактически, текущий Советник будет удален и заменен совершенно новой системой на основе виджетов.

Вместо одной фиксированной панели информация теперь будет отображаться в виде отдельных графических виджетов, каждый из которых предназначен для выполнения определенной функции. Такой подход обеспечивает более удобное отображение информации на экране и дает игрокам больше контроля над тем, какую информацию они хотят видеть во время вождения. Виджеты можно настроить в соответствии с различными стилями игры и предпочтениями, будь то минималистичная конфигурация или более информативный интерфейс.

Функция «Краткая информация»

Экран паузы был полностью переработан, чтобы лучше отражать современные особенности игрового процесса. Поэтому разработчики решили переосмыслить экран паузы с нуля и придать ему более четкое назначение, превратив его в функцию «Краткая информация». Новый дизайн ориентирован на представление ключевой информации в структурированном и легко читаемом виде, включая элементы управления, информацию о грузовике, подробности задания и местные правила - все в одном месте.

В рамках этих изменений некоторая информация, ранее отображавшаяся непосредственно в Советнике, была перенесена в раздел «Быстрая информация». В основном это включает информацию о задании, подробности о повреждениях грузовика, а также параметры настроек грузовика и вызова службы поддержки. Такое перераспределение помогает сделать интерфейс на дороге более чистым, обеспечивая при этом доступ ко всей важной информации в нужный момент, а также закладывает основу для будущих игровых режимов, таких как «Автобусы» и «Путешествие».

Улучшения экрана управления

Обновление 1.58 вносит ряд завершающих штрихов в существующие экраны управления, включая экраны управления водителями, прицепами, грузовиками и гаражами. Вместо масштабной переработки эти изменения направлены на улучшение уже существующих функций за счет повышения удобства использования, ясности и общей отточенности, а также устранения ряда мелких недостатков.

Одно из практических улучшений - улучшенная видимость информации о нанятых водителях. Теперь игроки смогут легче отслеживать прогресс навыков своих водителей, что позволит наглядно видеть, как развивается ваша команда с течением времени. Кроме того, текущий выбранный уровень обучения для каждого нанятого водителя будет отображаться непосредственно в обзоре навыков, что позволит игрокам быстро его увидеть.

Наряду с этим также внесены улучшения в UX, UI и управление с помощью контроллера, а также добавлен более понятный доступ к информации о компании, такой как название и логотип компании, включая возможность их редактирования.

Все эти изменения призваны сделать повседневные задачи управления более удобными и информативными, улучшая игровой процесс без изменения привычной структуры, к которой игроки уже привыкли.

Улучшения конфигуратора грузовиков

Конфигуратор грузовиков и прицепов также получают улучшения. Хотя эти экраны обладают широкими возможностями, их текущая форма не всегда оптимальна для использования с контроллером или мышью, поскольку некоторые функции неясны, сложны в навигации или не имеют полезных всплывающих подсказок и уведомлений. В рамках этого обновления также был решен ряд мелких проблем.

Вместо полной переработки дизайна цель - улучшить существующий пользовательский интерфейс. Это означает более понятную навигацию, лучшую обратную связь, добавление подсказок там, где это необходимо и общее повышение стабильности, при этом сохраняя привычную структуру.

Также добавлена функция «Применить ко всем совместимым элементам» для настройки окрашиваемых колесных аксессуаров, таких как болты, гайки, диски, ступицы и колпаки ступиц. При изменении цвета вы можете использовать функцию «Применить ко всем совместимым элементам», чтобы применить его ко всем соответствующим колесным аксессуарам, поэтому вам больше не нужно менять каждый из них по отдельности.

Эти изменения должны сделать настройку автомобиля более доступной и приятной, независимо от того, настраиваете ли вы детали с помощью мыши или перемещаетесь по меню с помощью удобного контроллера.

