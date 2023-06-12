Сотрудники SCS Software поделились своим видением будущей переделки California для American Truck Simulator

Проект California Rework — сложная задача, над которой мы работали уже довольно давно, и, несмотря на требуемую тяжелую работу и самоотверженность, у нас не было возможности упомянуть незамеченных героев, которые являются частью преданной команды.

Мы надеемся, что вам понравится эта небольшая презентация дизайнеров карт SCS, которые в настоящее время работают над Фазой 3 переделки Калифорнии, и их короткие сообщения вам, #BestCommunityEver.

Janek (нынешний руководитель проекта)

Я взял на себя переделку Калифорнии от Mrazík, и это мой самый первый проект в качестве руководителя DLC для карт, но, конечно, не первый проект, над которым я работал. Вы можете увидеть мою работу в DLC для Айдахо, Вайоминга, Монтаны, а также в готовящемся DLC для Оклахомы.

Моя главная цель в проекте California Rework — как можно лучше передать атмосферу всех районов Калифорнии и обеспечить максимальный комфорт для команды, чтобы мы могли доставить вам Калифорнию именно такой, какой вы всегда хотели.

Tereza

Также участвовали в создании DLC для Оклахомы. В третьей фазе Калифорнии мне особенно нравятся обширные равнины, миндальные поля и фермы. Игроки могут рассчитывать на новое и полированное пальто California, которое я лично считаю самым захватывающим.

Tomas

Я работал над второй фазой переделки Калифорнии, где вместе с Доннером Пассом и Траки создал US-80. Я также помогал доделывать некоторые другие локации и участвовал в исправлении ошибок. В настоящее время я работаю над Стоктоном и US-50, которые имеют такой же горный пейзаж, что и Доннер Пасс.

Juraj

Когда я присоединился к SCS два с половиной года назад, мы начали работать над вторым этапом переделки в Калифорнии. Тем временем я также помогал с другими DLC для карт. Работа над третьей фазой переделки для меня пока самая интересная, потому что у меня появилась возможность сосредоточиться на городах и промышленных районах, которые мне нравятся больше всего. Я убежден, что игрокам также понравится эта новая часть карты, поскольку они могут с нетерпением ждать появления множества новых достопримечательностей и областей.

Margo

Переделка California — это первый проект, в котором я участвую в качестве младшего дизайнера карт. Что мне больше всего нравится в Rework, так это огромная творческая свобода, которую я имею, чтобы влиять, возвышать и преобразовывать каждую локацию, в результате чего открываются новые интересные места!

Martin

Моей первой задачей в SCS было спроектировать простую проселочную дорогу для DLC «Юта» почти 4 года назад. С тех пор я прошел долгий путь, работая над несколькими DLC между ними и выполняя сложные задачи, такие как Эль-Пасо, штат Техас. В нашей игре Калифорния отличается яркой летней атмосферой по сравнению с другими штатами. Вы можете почувствовать присутствие Тихого океана поблизости, и наша оригинальная карта это хорошо отразила. Переработка получает то же качество, что и новый DLC, с гораздо улучшенной и более плотной дорожной сетью, множеством новых достопримечательностей и недавно добавленным городом Модесто, автором которого я являюсь.

Hoang

Я был вовлечен в переработку с самого начала, кажется, мы начали с трех человек. За время работы в SCS я также работал над созданием нескольких дорог для Монтаны и Техаса. В настоящее время мне нравится работать над небольшими историческими поселениями с органическими структурами. Я нахожу американский контраст между обычными бетонными джунглями и органической застройкой, такой как в Санта-Крус, захватывающим. Игроки могут ожидать много подробного контента и красиво оформленных городов и ландшафтов.

Bartłomiej

Как некрасивый человек, я делаю все, чтобы мой регион выглядел не так плохо, как я сам. Это включает в себя использование навыков и знаний, которые я получил до прихода в SCS Software, работая над своим собственным проектом карты для American Truck Simulator. Я думаю, что многие игроки оценят новое ощущение Калифорнии.

Roman

С тех пор, как я присоединился к SCS, работа над третьим этапом California Rework — это мой первый опыт работы с картами такого масштаба. Я благодарен своим опытным коллегам, которые ведут меня на этом пути совершенствования и открытий. Было очень интересно наблюдать за ростом новой и улучшенной Калифорнии, и я думаю, что есть чему радоваться.

Frantiska

Я работаю дизайнером карт в Калифорнии уже два года и также участвовал в предыдущем этапе. В настоящее время мне нравится работать на различных прибрежных дорогах. Игроки определенно могут рассчитывать на множество новых потрясающих видов на океан.

Pavel

Я работаю в SCS уже почти год, и переделка в Калифорнии — первый проект, над которым я работал. Я надеюсь, что игрокам понравится исследовать обновленные знакомые локации этого культового штата.

Почетное упоминание - Mrazík (предыдущий руководитель группы)

Продолжающиеся усилия по восстановлению Калифорнии в соответствии с современными стандартами качества вступили в свою третью фазу с четкой целью: представить впечатляющее обновление контента, с которым каждый игрок ATS может перемещаться и наслаждаться. На данный момент я твердо верю, что команда успешно уловила самую сущность калифорнийских грузоперевозок, архитектуры и культуры, и я с нетерпением жду выпуска финального продукта в игре.

Хотя я больше не являюсь частью команды картографов, увидев потенциал Янека, я с радостью доверил ему роль нового руководителя DLC для карт, поскольку он разделяет схожие ценности и обладает способностью мотивировать и вдохновлять команду лучше, чем я когда-либо. мог бы, наряду с полным энергии, необходимой, чтобы довести до отличного завершения то, что мы с командой начали.

Мы очень надеемся, что вам понравилось это небольшое отступление от наших обычных сообщений в блоге, связанных с картами. Команда делает все возможное, чтобы предоставить вам потрясающий опыт, и нам не терпится показать вам еще кое-что из того, над чем они работают в будущем. А пока следите за нашим блогом или следите за нами в социальных сетях (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), чтобы быть в курсе новых обновлений.