Стартовала открытая бета обновления 1.53 для American Truck Simulator

Сегодня мы рады сообщить вам, что открытая бета-версия 1.53 для American Truck Simulator теперь доступна для тестирования. Если вы планируете участвовать в открытом бета-тестировании, мы просим вас помочь нам, сообщая о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться, в соответствующих разделах наших официальных форумов.

Ваши отзывы и отчеты чрезвычайно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что нашли время помочь нам. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что готовит открытая бета-версия 1.53.

Переделка Калифорнии — этап 4

Четвертая фаза проекта California Rework сосредоточена на южном регионе Калифорнии и включает в себя 10 городов, 3 из которых совершенно новые для мира American Truck Simulator. Водители, работающие в этом регионе, могут рассчитывать на доставку в города Бейкерсфилд, Санта-Мария, Окснард, Мохаве, Барстоу, Индио, Блайт, Лос-Анджелес, Сан-Диего и Эль-Сентро и обратно. Как и на предыдущих этапах, большая часть исходной базовой карты была удалена и полностью переработана с нуля, включая окрестности городов.

Наша команда также сосредоточилась на переработке ключевых маршрутов, включая основные прибрежные магистрали, такие как US-101, CA-1 и I-5. Кроме того, были модернизированы несколько других важных маршрутов, таких как CA-58, CA-14 и CA-99, а также межштатные автомагистрали I-10, I-15, I-40 и I-8, которые служат жизненно важные связи с соседними штатами США. Более подробно об этом этапе проекта переделки можно прочитать в отдельной публикации в блоге.

Обновление динамической загрузки (разгрузки) грузов

Начиная с обновления 1.50, мы реализовали, а затем расширили функцию динамической погрузки и разгрузки грузов. До сих пор водители грузовиков могли испытать эту особенность при перевозке зернового бункера, фургона для щепы или лесозаготовительной машины. При использовании лесоруба дальнобойщики смогли перевозить бревна и наслаждаться анимированной погрузкой и разгрузкой только в Арканзасе. С обновлением 1.53 мы рады сообщить вам, что эта функция будет доступна по всей территории США!

Академия вождения пятого поколения Cascadia

В обновлении 1.53 Cascadia пятого поколения от Freightliner будет интегрирована в Академию вождения, наш новый игровой модуль, представленный в версии 1.52. Этот современный грузовик — новейшее пополнение в линейке грузовиков ATS, и теперь у вас будет возможность опробовать его в различных сложных ситуациях в Академии вождения!

Опция система QoL

Мы рады представить функцию, которая, по нашему мнению, окажется полезной для многих игроков, особенно для тех, кто часто меняет настройки, чтобы точно настроить то, что лучше всего соответствует их вкусу и настройке. При изменении параметра со значением по умолчанию у игроков теперь будет визуальная индикация того, что параметр был перемещен или изменен из состояния по умолчанию.

Настройки, значения которых были изменены по сравнению со значениями по умолчанию, теперь будут отображаться с небольшим визуальным индикатором рядом с этой настройкой. Мы надеемся, что это поможет пользователям узнать, какие настройки были изменены по умолчанию.

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Еще одна новая функция, которую мы рады включить в это обновление, — плавное и автоматическое центрирование камеры! Теперь игроки могут включить эту новую опцию, чтобы автоматически возвращать камеру в центральное положение после ее перемещения. При активации игроком или при движении вперед функция плавного центрирования становится заметной, поскольку она плавно переводит камеру в центральное положение.

Это дополнение включает в себя ряд параметров личных предпочтений, в том числе три варианта скорости, которые контролируют, насколько быстро или медленно камера возвращается в центр; а также возможность установить, сколько секунд должна пройти задержка, прежде чем произойдет повторное центрирование.

Для игроков, которые используют стороннее решение для отслеживания головы или предпочитают регулировать положение камеры вручную, также есть возможность полностью отключить эту функцию.

Обновление Special Transport

Мы также обновляем DLC Special Transport. В рамках проекта California Rework мы добавили новый маршрут для дальнобойщиков по перевозке негабаритных грузов — между отстроенными городами Лос-Анджелес и Сан-Диего по трассе I-5.

Но это еще не все. В ответ на отзывы сообщества мы решили повысить максимальную скорость для доставки специальным транспортом. Машины сопровождения и сами транспортные грузовики теперь могут двигаться со скоростью до 55 миль в час, что больше предыдущего предела в 40 миль в час. Мы хотели бы попросить наших игроков опробовать это обновление и поделиться отзывами о том, улучшает ли оно погружение и общую плавность выполнения заданий.

Обновление раздвижных тандемов

В обновлении 1.53 мы также представляем новую функцию раздвижных тандемов. Раньше игроки могли устанавливать оси прицепа только в фиксированное переднее или заднее положение. Теперь некоторые прицепы оснащены обновленным шасси, позволяющим игрокам свободно перемещать оси, чтобы оптимизировать распределение веса для груза.

Но будьте осторожны! Чтобы сделать эту функцию максимально реалистичной, если расстояние задней оси прицепа превышает 40 футов от шкворня, вы рискуете получить штраф на станциях взвешивания в Калифорнии, а в некоторых случаях - непосредственно от полиции.

Журнал изменений:

Карта:

Переделка Калифорнии — выпуск фазы 4

Геймплей:

Динамичная погрузка и разгрузка бревен доступна по всей территории США.

Новый специальный транспортный маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Диего

Повышен предел скорости для работ специального транспорта с 40 до 55 миль в час.

Транспортные средства:

Новый Freightliner Cascadia® пятого поколения добавлен в Академию вождения

Полнофункциональные раздвижные тандемы и система штрафов.

Пользовательский интерфейс:

Визуализация измененных опций в настройках

Плавное и автоматическое центрирование камеры

Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но помните: это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам добиться этого быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и отчеты об ошибках в этом разделе.

Пожалуйста, посетите нашу вики по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Доступ к нему осуществляется следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши American Truck Simulator → Свойства → вкладка «Бета-версии» → public_beta → 1.53. Пароль не требуется. Иногда вам может потребоваться перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть там правильное имя ветки.