Стартовала открытая бета обновления 1.55 для American Truck Simulator

Сегодня мы рады сообщить, что открытая бета-версия версии 1.55 для American Truck Simulator теперь доступна для ознакомления и тестирования. Если вы планируете принять участие в этом открытом бета-тестировании, мы просим вас, пожалуйста, помочь нам, сообщив о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться, в соответствующих разделах наших официальных форумов.

Ваши отзывы и сообщения действительно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что вы нашли время помочь нам. Пожалуйста, имейте в виду, что это первая открытая бета-версия, и она все еще находится в стадии разработки, которая будет обновляться в течение всего периода открытого бета-тестирования.

А теперь, без лишних слов, давайте посмотрим, что ждет нас в открытой бета-версии версии 1.55.

Академия вождения - Навыки вождения грузовиков

В этом новом модуле Академии вождения, который называется "Навыки вождения грузовиков", будет представлен набор гораздо более сложных сценариев, которые позволят испытать на прочность даже самых опытных водителей. Для этого нового модуля и набора сценариев мы также введем новую систему вознаграждений. По-прежнему самое важное - точно выполнить сценарий, двигаясь по заданному маршруту и избегая столкновений. Что касается уровня владения языком, то для успешного прохождения сценария вам могут потребоваться дополнительные условия.

В этом модуле игроки смогут получить до 3 коллекционных звезд, которые можно заработать, выполнив дополнительные условия, такие как использование только внутренней камеры, ограничение переключения передач между передним и задним ходом или выполнение сценария в установленные сроки. Вы получите вознаграждение за выполнение всех сценариев, а также сможете получить дополнительные награды, собрав все 3 звезды в каждом из них.

Чтобы по-настоящему проверить свои навыки, вы не найдете никаких предварительно записанных видеоуроков, и вам придется использовать все знания, которым мы вас научили в нашем первом модуле Академии вождения. Дайте нам знать, как у вас идут дела!

Асинхронная загрузка

Мы усердно работаем над внедрением новой системы, которую мы называем асинхронной загрузкой. Эта система предназначена для улучшения процесса загрузки, обеспечивая непрерывность работы игрового экрана и экрана загрузки, в то время как ресурсы загружаются в фоновом режиме. Основным преимуществом здесь является уменьшение заикания, что в целом обеспечивает более плавное восприятие.

Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поделился своими отзывами об экспериментальном бета-тестировании Euro Truck Simulator 2, посвященном этому обновлению. Ваши отзывы были невероятно ценными для нашей команды, и теперь мы рады возможности продолжить работу над этой новой функцией в открытом бета-тестировании. Вы можете помочь нам в настройке этой функции, сообщая о любых необычных режимах загрузки в специальном разделе форума 1.55.

Обновление для Freightliner Cascadia пятого поколения

В пятое поколение Freightliner Cascadia был внесен ряд новых аксессуаров и улучшений. От окрашиваемого аэродрома и солнцезащитного козырька до хромированных зеркал и фильтров - у вас будет больше возможностей, чем когда-либо, придать индивидуальность внешнему виду вашего грузовика. Внутри салона теперь вы можете выбрать обновленный коричневый, серый или недавно добавленный черный интерьер, а также классическую или современную компоновку приборной панели, в результате чего на одно спальное место приходится в общей сложности шесть вариантов интерьера!

Внешние обновления включают в себя усовершенствованные боковые стенки с диагональю 72 дюйма, улучшенные датчики слепых зон, совместимые как с традиционными, так и с цифровыми зеркалами, и переработанные кронштейны камер с более точным отображением указателей поворота. В этом обновлении мы также исправили некоторые ошибки!

Вы можете ознакомиться с полным списком изменений и дополнений в этом блоге.

Обновление для Kenworth T680

Kenworth T680 получает обновление! Впервые выпущенный в декабре 2023 года в честь 100-летия Kenworth, грузовик был разработан в ускоренном режиме с помощью команды Kenworth. Теперь мы расширяем возможности настройки, чтобы дать игрокам еще больше контроля над тем, как выглядит и работает их грузовик.

Игроки смогут выбирать между тремя вариантами кабины, поскольку мы добавляем 52-дюймовую среднюю крышу и 76-дюймовую высокую крышу, что обеспечивает большую гибкость и индивидуальность в дороге. Модельный ряд шасси расширится на семь конфигураций, включая варианты 6х4 для всех кузовов как с коротким, так и с длинным капотом, а также варианты 4х2 специально для дневных кабин.

Всего будет добавлено 20 вариантов интерьера: восемь для 76-дюймовой кабины с высокой крышей и восемь для 52-дюймовой кабины со средней крышей, каждая с одно- и двухъярусной компоновкой, а также четыре для дневной кабины. Каждый интерьер будет выполнен в бриллиантовой и винтажной отделке, в стильных коричневых и серых тонах.

Ознакомьтесь с полным текстом специального блога, чтобы прочитать обо всех изменениях и дополнениях, которые будут внесены в это обновление, здесь!

Обновление дополнения для сельскохозяйственной техники

Мы рады представить новое бесплатное дополнение для перевозки грузов к дополнению для сельскохозяйственной техники - жатку! Это незаменимое сельскохозяйственное оборудование используется для сбора и выравнивания урожая в аккуратные ряды для сушки и уборки урожая, и теперь ваша задача - доставить его туда, где он больше всего нужен.

Жатка будет доступна на рынке труда в двух цветовых вариантах: классическом зеленом и желтом, под брендом OWL, одного из наших производителей сельскохозяйственной техники в игре. Эта широкая и впечатляющая погрузочная машина, разработанная для прицепов lowboy, внесет больше разнообразия в ваши сельскохозяйственные перевозки.

Вы можете ознакомиться с полной информацией об этом обновлении здесь.

Детали, окрашенные в цвет Flow Below

Мы представляем визуальное улучшение для некоторых грузовиков с аэродинамическими деталями FlowBelow в American Truck Simulator. Эти накладки на ведущие колеса, предназначенные для повышения топливной экономичности и улучшения воздушного потока, теперь можно покрасить.

Это означает, что теперь игроки могут настраивать эти компоненты в соответствии с цветовой гаммой своего грузовика, создавая более элегантный и унифицированный внешний вид. Независимо от того, стремитесь ли вы к чистоте автопарка или к тому, чтобы придать своей машине атмосферу выставочного грузовика, мы уверены, что это небольшое обновление поможет вам еще больше адаптировать ваш грузовик к вашему личному стилю.

Не забудьте поделиться с нами своими новыми работами по раскрашиванию в наших социальных сетях!

Пользовательские заставки к дополнению "Нью-Мексико"

С этим обновлением Нью-Мексико получил несколько новых пользовательских заставок к городам! Эти специальные ролики воспроизводятся, когда игрок выбирает стартовый город при создании нового профиля.

Теперь эти заставки доступны для следующих городов Нью-Мексико:

Фармингтон

Лас-Крусес

Розуэлл

Санта-Фе

Мы надеемся, что новым игрокам или тем, кто начинает заново, понравятся эти дополнения, которые продемонстрируют область, с которой начинается ваше путешествие!

Редизайн почтового интерфейса

Экран "Почта" был переработан, чтобы улучшить пользовательский интерфейс, UX и навигацию по контроллеру. Он состоит из двух основных разделов: списка рассылки слева и содержимого почты справа, которое теперь больше для удобства чтения и прокрутки. Письма отображаются сверху, и когда список выходит за пределы экрана, используется разбивка по страницам. Пользователи могут перемещаться по электронным письмам с помощью клавиш со стрелками или клавиатуры D-pad, при этом электронные письма мгновенно открываются при выборе. Содержимое почты может включать встроенные ссылки, доступные для нажатия или с помощью нажатия клавиш.

Параметры, улучшающие качество игры

В этом обновлении мы добавили небольшое, но полезное улучшение качества жизни в меню настроек графики. Теперь вы увидите примеры скриншотов рядом с различными настройками, что даст вам лучшее представление о том, как каждая опция влияет на визуальные эффекты игры.

Независимо от того, настраиваете ли вы что-то для более плавной работы или стремитесь к наилучшему внешнему виду, эти предварительные просмотры должны облегчить поиск правильного баланса для ваших настроек.

Улучшения карты - Горячая клавиша "Мое местоположение"

Мы добавляем горячую клавишу "Мое местоположение" в рамках наших улучшений карты. При нажатии на нее игровая карта мгновенно центрируется в соответствии с текущим местоположением игрока. Мы надеемся, что это небольшое дополнение пригодится вам в дороге!

Изменение достижений Steam

Наша команда круглосуточно работает над обновлениями движка, многие из которых не видны во время обычного игрового процесса. Некоторые из них видны мгновенно, например, новые системы освещения, но нам также необходимо поработать над изменениями, которые обычно не видны во время игры.

Обновление системы достижений дает нам основу, которая позволит нам создавать различные и новые типы достижений, а также управлять существующими, которые часто зависят от разных дополнений и регионов. В рамках этого у нас есть новая система, выходящая в версии 1.55, которую мы хотели бы протестировать в открытом бета-тестировании.

Чтобы убедиться, что новый код хорошо протестирован перед выпуском, были внесены некоторые небольшие изменения в существующие достижения и их цели, чтобы мы могли убедиться, что вносимые нами изменения работают без сбоев для всех наших пользователей.

Журнал изменений

Игровой процесс:

Академия вождения - Обучение вождению грузовиков

Улучшения на карте - Горячая клавиша "Мое местоположение"

Транспортные средства:

Обновление для грузового лайнера Cascadia пятого поколения

Обновление для Kenworth T680

Покрашенные детали FlowBelow

Обновление дополнения для сельскохозяйственной техники

Визуальные:

Пользовательские заставки о городах для Нью-Мексико

Редизайн почтового интерфейса

Улучшения качества работы - Визуализация графических настроек

Другое:

Обновление достижений Steam с улучшениями текста и значков

Улучшения в менеджере сохранений

Асинхронная загрузка

Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните: Это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам сделать это быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и сообщения об ошибках в специальном разделе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в этом открытом бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке экспериментального бета-тестирования в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на American Truck Simulator → Свойства → Вкладка Бета-версии → Выпадающее меню для участия в бета-тестировании → public_beta. Пароль не требуется. Иногда вам придется перезапускать свой Steam-клиент, чтобы увидеть там правильное название ветки.