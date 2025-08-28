ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.8 3 490 оценок

Стартовала открытая бета обновления 1.56 для American Truck Simulator

Genotip71 Genotip71

Открытая бета версия обновления 1.56 для American Truck Simulator стала доступна для тестирования.

Смешивание высот

Эффект смешивания высот - это техника, используемая для создания более реалистичных и визуально привлекательных переходов между различными типами рельефа или поверхностей, такими как трава, грунт или камень. Он работает на основе текстуры карты высот - изображения в оттенках серого, представляющего высоту поверхности - для определения того, как различные текстуры будут смешиваться.

Например, там, где травянистый холм переходит в скалистый обрыв, эффект смешивания высот обеспечивает естественное смешивание текстур в зависимости от высоты и уклона рельефа, избегая резких или неестественных краев. Для дизайнеров карт это избавляет от необходимости добавлять множество декалей, которые раньше приходилось добавлять для достижения правдоподобного эффекта, экономя время и силы.

В процессе работы разработчики преобразовали, доработали и визуально проверили более 1300 материалов, чтобы обеспечить полную интеграцию.

Улучшение динамических грузов

Разработчики расширяют функцию динамической погрузки и разгрузки, чтобы охватить больше типов грузов. Водители грузовиков, использующие собственные лесовозы или прицепы-фургоны, теперь будут видеть, как грузчик динамически управляет их грузами на выбранных складах по всей территории США. Грузы лесовоза - большие трубы, брёвна и столбы электропередач - а также металлолом в прицепах-фургонах теперь включены в эту функцию, чтобы сделать ваш опыт грузоперевозок более захватывающим.

Масштабирование камеры - удержание/переключение

Обновление 1.56 также добавляет небольшую, но приятную функцию специальных возможностей. Теперь игроки могут выбрать, требуется ли удерживание клавиши для масштабирования изображения в кабине (по умолчанию) или можно переключиться в режим переключения. Эта опция не только повышает удобство, но и улучшает доступность, предлагая всем игрокам более удобный способ рассмотреть детали внутри кабины, в зеркалах и вокруг грузовика. Эту функцию можно найти в разделе «Параметры» → «Игровой процесс» и «Параметры» → «Специальные возможности».

Браузер загружаемого контента

В обновлении 1.56 также представлен совершенно новый дизайн браузера загружаемого контента. Этот редизайн призван сделать просмотр и поиск дополнительного контента для вашей игры проще и приятнее, а также предоставить вам более полное представление о том, что предлагает каждый загружаемый контент.

Обновлённый браузер теперь отличается улучшенной категоризацией с такими понятными разделами, как «Избранное», «Комплекты», «Карта», «Груз», «Прицеп», «Аксессуары» и «Покраска». Основной макет также был обновлён: количество отображаемых товаров в каждой строке увеличилось с трёх до четырёх, что делает его более чётким и современным.

Браузер загружаемых материалов - это только начало работы над функцией, которая может расти и развиваться дальше. Хотя, возможно, потребуется время на разработку, чтобы увидеть, насколько далеко он может зайти, цель - предоставить игрокам возможность исследовать и наслаждаться всеми загружаемыми материалами, не выходя из игры. Имейте в виду, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

Новое создание профилей и процесс запуска

Значительно обновлена система профилей - добавлен новый дизайн интерфейса и улучшена навигация. Старый список профилей в виде таблицы был заменён на более крупные ячейки, похожие на карточки, что придаёт более аккуратный и современный вид. Ваш активный профиль всегда будет отображаться вверху, а остальные карьеры будут отсортированы по времени последней игры. Первая ячейка зарезервирована для начала новой карьеры и переключение между профилями теперь происходит быстрее: просто дважды щёлкните по карте, чтобы перейти к ней.

Независимо от того, являетесь ли вы новым игроком или опытным ветераном, процесс создания профиля также был переработан, чтобы стать проще и понятнее, сосредоточившись только на самых важных опциях и вариантах, необходимых при начале новой карьеры.

Также был добавлен новый экран настроек грузовиков, расположенный между выбором штаб-квартиры и вступительным роликом. Здесь вы можете просмотреть все доступные грузовики в 3D-окне, которое вращается автоматически или вращать их самостоятельно. Вы сможете переключаться между марками, моделями и даже нажимать кнопку «случайный выбор», чтобы игра вас удивила. Мы надеемся, что этот новый экран настроек позволит как новичкам, так и опытным игрокам подробно ознакомиться с каждым грузовиком и его основными характеристиками.

Также обновлен экран редактирования профиля, который теперь отображает только действительно важную информацию для вашей карьеры. Многие старые поля были перенесены в другие разделы, что сделало процесс редактирования простым и лаконичным. Для большего удобства при нажатии на свой профиль в верхней панели рабочего стола теперь открывается новый экран «Информация о водителе», где вы можете просмотреть всю важную информацию о своей карьере и даже изменить аватар, не возвращаясь к главному экрану.

Этот обновлённый подход не только делает навигацию по профилю более удобной, но и делает весь интерфейс более понятным и современным. Независимо от того, начинаете ли вы свою первую поездку на грузоперевозках или управляете несколькими карьерами - это обновление сделает управление вашим профилем более удобным и доступным. Обратите внимание, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

Улучшения пользовательского интерфейса

На вкладке «Компания» на рабочем столе экраны «Водитель», «Прицеп», «Грузовик» и «Менеджер гаража» теперь содержат обновлённый подэкран компании. На обновлённом подэкране компании отображаются название и логотип компании, а также ключевые статистические данные, обновлённый график прибыли за семь дней и основные показатели наиболее прибыльных активов. Также добавлено всплывающее окно со сводкой по экономике для быстрого просмотра показателей и опция редактирования названия и логотипа в свойствах компании.

Добавлено улучшение для удобства работы на экране перемещения: если и водитель и его грузовик могут быть размещены в одном слоте гаража, флажок позволяет переместить их одновременно. Для улучшения доступности менеджер гаража и менеджер водителя теперь доступны с самого начала игры, а не только после покупки грузовика.

Наконец, подэкран менеджера водителей был доработан и стал более понятным, включая новую шкалу опыта, позволяющую игрокам отслеживать прогресс своих водителей-NPC, а также упрощённый обзор информации о работе и навыках, где можно назначить коллективную предпочтительную политику обучения для новых водителей. Обратите внимание, что эта функция всё ещё находится в стадии разработки.

Журнал изменений

Геймплей

  • Улучшение динамических грузов
  • Масштабирование камеры - удержание/переключение

Визуальные эффекты

  • Сглаживание высоты

Интерфейс

  • Новый процесс создания профиля и запуска
  • Улучшения интерфейса

Другое

  • Браузер загружаемого контента
5
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий