Стартовала открытая бета обновления 1.57 для American Truck Simulator

Открытая бета версия обновления 1.57 для American Truck Simulator стала доступна для тестирования.

Поддержка HDR

Разработчики реализовали в игре поддержку HDR (расширенного динамического диапазона). HDR - это функция, которая улучшает качество изображения, позволяя игрокам с HDR-совместимыми мониторами или телевизорами наслаждаться более насыщенными цветами и улучшенной контрастностью.

Помимо HDR также обновлена настройка яркости, чтобы предоставить игрокам больше контроля над визуальными параметрами. Это включает в себя специальный экран настройки, где вы можете предварительно просмотреть настройки яркости на реальных игровых изображениях, а также функцию калибровки HDR, которая позволяет точно настроить эффект HDR с помощью простого ползунка.

Для игроков, использующих HDR-совместимые дисплеи, эта функция будет автоматически обнаружена в игре, обеспечивая наилучшие визуальные впечатления с самого начала игры.

Обновлённые логотипы компаний игроков

Патч 1.57 обновляет фирменный стиль вашей компании, предлагая новый набор логотипов, которые можно выбрать при создании или обновлении профиля. Классические дизайны были модернизированы, чтобы придать каждой компании новый, но знакомый облик.

Улучшения навигации с помощью курсора

В этом обновлении разработчики также доработали управление курсором. Скорость курсора теперь одинакова для всех разрешений экрана, а общая скорость при использовании контроллера немного увеличена, что делает навигацию более плавной и отзывчивой.

Журнал изменений

Карта

Незначительные изменения существующих заправок

Визуальные эффекты

Поддержка HDR

Переработанные логотипы компаний игроков

Интерфейс