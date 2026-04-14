Стартовала открытая бета обновления 1.59 для American Truck Simulator

Открытая бета версия обновления 1.59 для American Truck Simulator стала доступна для тестирования.

Обновление советника по маршрутам - виджеты «Финансы» и «Повреждения»

Разработчики внимательно прислушиваются к отзывам сообщества и одним из наиболее часто упоминаемых пунктов в новом советнике по маршрутам было отсутствие быстрого доступа к информации о повреждениях транспортных средств и финансах. Хотя команды активно работают над следующими шагами в рамках более широкой концепции переработанного пользовательского интерфейса в этой области, разработчики не хотели заставлять игроков ждать завершения этой работы и в приоритетном порядке внедрили некоторые из наиболее часто запрашиваемых улучшений как можно скорее.

Исходя из этого, были внедрены виджеты «Повреждения» и «Финансы». Виджеты предназначены для обеспечения быстрого доступа к информации о повреждениях грузовика, а также прицепа и груза, если вы в данный момент едете с прицепом и грузом, а также к вашему текущему банковскому балансу и средней прибыли за последние семь дней.

Эти виджеты можно включать и выключать в меню настроек виджетов и если они включены, они будут отображаться в правом нижнем углу над вашим GPS.

Буксировка на дорогу

Функция «Буксировка на дорогу» разработана для улучшения общего качества жизни игроков за счет уменьшения неприятных ситуаций во время игры. Она позволит водителям быстро восстановиться, если их грузовик перевернется или застрянет в канаве или на неровной местности. Это также поможет предотвратить сбои в многопользовательских сессиях, позволяя игрокам продолжать движение со своим конвоем, если они застряли, без необходимости буксировки в сервисный центр, что может вызвать ненужные задержки.

Таким образом, в сложной ситуации вы можете легко найти новую кнопку «Буксировка на дорогу» в меню «Сервис» (по умолчанию F7). После оплаты небольшой суммы за услугу буксировки вас доставят в ваше последнее безопасное место на дороге. Подробнее об этой функции можно прочитать здесь.

Переработанный дизайн интерфейса навыков

Экран навыков получил визуальную переработку, оставаясь при этом на своем первоначальном месте в интерфейсе. Это обновление направлено на улучшение ясности и общего пользовательского опыта без изменения его основной функциональности.

Теперь вы можете видеть как свой текущий уровень навыка, так и следующий шаг в его развитии. Всплывающие подсказки также позволяют изучать другие ранги в рамках каждого навыка. Выбор навыка обеспечивает улучшенную читаемость и более четкую визуальную обратную связь, включая более наглядное отображение количества оставшихся шагов в пути развития этого навыка.

Каждый навык представлен в виде кликабельной кнопки, что упрощает доступ к более подробной информации. Новый дизайн также улучшает навигацию при использовании контроллера.

Изменения в пользовательском интерфейсе

Разработчики продолжают улучшать общее взаимодействие с пользователем, внося обновления, направленные на повышение читаемости, ясности и плавности навигации с помощью контроллера.

Визуальное оформление внутриигрового баннера новостей было обновлено, чтобы лучше соответствовать новому стилю пользовательского интерфейса и улучшить читаемость. При наведении курсора на новость теперь отображается всплывающая подсказка с более длинным отрывком и четким призывом к действию. Деактивированные новости теперь имеют более понятный индикатор состояния, который также служит кнопкой активации.

Разработчики делают навигацию по карте мира более интуитивно понятной для пользователей контроллеров. Добавлена ​​новая функция «отменить последнюю метку», а также переназначены элементы управления для добавления, удаления, установки зон избегания и сброса меток.

Улучшена также обработка сохранений: новые сохранения теперь используют стандартный значок сохранения вместо черного скриншота, а перезапись четко обозначена как «Перезапись». Сцены улучшения гаража теперь можно пропускать более стабильно с помощью кнопки (B), а навигация с контроллера была дополнительно улучшена за счет повышения доступности D-pad во всем пользовательском интерфейсе.

Переработка звуков трафика

В рамках этого обновления также внесены некоторые корректировки в звуки трафика. Звуки были смягчены и сбалансированы, чтобы лучше соответствовать реальному восприятию, с меньшим акцентом на отдаленный шум двигателей и большим - на едва слышимый шорох шин. Поведение звуковых сигналов также было немного рандомизировано, чтобы уменьшить их повторяемость. В целом, звуки трафика теперь должны ощущаться менее навязчивыми и лучше интегрированными в окружающую звуковую среду.

Улучшения функции смешивания высот

Также внесены несколько улучшений в функцию смешивания высот. Теперь можно включить производные карты нормалей для экономии памяти графического процессора и был устранен ряд графических проблем, чтобы обеспечить более стабильные и визуально точные результаты.

Доработка функции объездов

Разработчики получили множество сообщений о том, что объезды работают не так, как задумано. Поэтому было решено временно отключить функцию объездов, чтобы сосредоточиться на доработке и дальнейшем развитии.

Обратите внимание, что это изменение затрагивает только объезды - случайные дорожные события по-прежнему будут доступны в игре.

Список изменений:

Игровой процесс

Функция буксировка на дорогу

UI/UX

Обновление советника - виджеты финансов и повреждений

Переработка UX навыков

Улучшения качества жизни (UI/UX)

Улучшена читаемость новостных баннеров

Улучшена маркировка на карте мира

Обновление значка сохранения

Пропуск кат-сцен в гараже

Улучшения доступности D-pad

Визуальные эффекты

Улучшения смешивания высот

Звуки

Переработка звуков трафика

Прочее