Стартовала открытая бета обновления 1.60 для American Truck Simulator

Игровое радио

В обновлении 1.60 появится игровое радио - совершенно новая внутриигровая радиосистема, призванная сделать каждую поездку более захватывающей и аутентичной. Вместо простого воспроизведения музыки, игровое радио предлагает пять станций со своим уникальным звучанием, индивидуальностью и настроением, каждая из которых создана для того, чтобы по-своему формировать атмосферу вашего путешествия.

На момент запуска игроки могут настроиться на Rust FM, Escape, PUMP IT!, Pop Gear и Roadio, предлагающие музыку от гитарного рока и американской корневой музыки до электронной, поп-музыки и лоу-фай. Каждая станция предлагает тщательно отобранные треки, которые отлично подойдут для прослушивания в течение многих часов в дороге. Escape также является единственной станцией, безопасной для потоковой передачи на момент запуска, что помогает создателям контента избегать претензий по авторским правам.

В игре также появился новый виджет, отображающий информацию о станции, названия треков и имена исполнителей во время вождения. Игроки могут настроить поведение виджета через меню «Параметры виджета» (F6). Это обновление также вносит ряд улучшений в существующие системы радио и музыкального проигрывателя.

Игровое радио уже имеет свою музыкальную основу, а в будущих обновлениях планируется дальнейшее развитие. Более подробную информацию об Игровом радио вы можете найти здесь.

Улучшенная система материалов

Улучшенная система материалов значительно улучшает освещение и визуальное качество салонов некоторых грузовиков. Основная цель - улучшить реакцию материалов интерьера на свет, что приведет к более читабельной, детализированной и визуально приятной обстановке в салоне.

В ходе разработки проекта Road Trip был внедрен широкий спектр визуальных и технических улучшений. Одним из наиболее значительных изменений стала переработка материалов, используемых в салонах автомобилей. В результате различия между такими материалами, как кожа, ткань, пластик и металл, стали гораздо более заметными даже в условиях недостаточного освещения. Новое решение использует несколько вариантов динамических кубических карт, позволяя всем материалам более естественно отражать окружающую среду и более реалистично реагировать на окружающий свет.

Вся система изначально разрабатывалась с учетом интерьеров грузовиков в обеих играх, поэтому базовые игры и их существующие автопарки постепенно также получат выгоду от этих улучшений. Первыми грузовиками, которые получат преимущества от улучшенной системы материалов в ATS, станут Mack Anthem и Western Star 49X. С будущими обновлениями эта технология постепенно добавится и для других грузовиков в обеих играх. Подробнее об этой функции можно прочитать здесь.

Улучшение освещения

Были внесены незначительные корректировки в общее освещение, в основном сосредоточившись на балансировке экспозиции и контраста, а также на тонких визуальных улучшениях с учетом неблагоприятных погодных условий. Работа, в основном, заключалась в сглаживании и полировке общего визуального ряда для достижения более гармоничного и изысканного вида.

Система раскрасок для компании игрока

В обновлении 1.60 игроки смогут персонализировать свои грузовики и прицепы с помощью совершенно новой коллекции раскрасок в стиле различных компаний, вдохновленных фирменными символами, доступными при создании профиля водителя. Эти дизайны придадут вашему автопарку более целостный и профессиональный визуальный стиль, органично вписываясь в мир American Truck Simulator.

В процессе разработки одним из главных приоритетов было обеспечение уникальности каждой покраски в зависимости от типа прицепа. Вместо использования одного дизайна для всех моделей прицепов, команды тщательно адаптировали схемы окраски каждой компании, чтобы они соответствовали формам и деталям различных типов прицепов. Независимо от того, перевозите ли вы груз в цистерне, транспортируете материалы в самосвале или буксируете традиционный фургон, каждый вариант имеет свои собственные особенности и компоновку. Подробнее об этом вы можете узнать здесь.

Виджет с подробной информацией о задании

На основе отзывов сообщества и с учетом будущих разработок виджетов, виджет Подробная информация о вакансии будет представлен в обновлении 1.60. Его основная цель - обеспечить новый, более быстрый и лаконичный способ отображения актуальной информации о вакансии. Кроме того, GPS теперь будет отображать предполагаемую дату и время прибытия, а также оставшееся время и расстояние в пути.

После добавления виджета Подробности работы вы сможете включить его через меню Параметры виджета (F6). Виджет будет отображать ключевую информацию о работе, включая тип и вес груза, место доставки, доход от работы (выделенный цветом) и оставшееся время до завершения работы, так что игроки будут иметь эту информацию под рукой немедленно, без необходимости ставить игру на паузу. Подробнее об этой функции можно прочитать здесь.

Расширенная механика отдыха

Эта новая функция дает игрокам больший контроль над периодами отдыха, позволяя им выбирать, как долго они хотят спать и когда именно хотят проснуться, вместо того, чтобы быть ограниченными заранее определенной продолжительностью отдыха.

Наряду с этим изменением, система усталости теперь будет разделена на два отдельных значения: состояние покоя и обязательный перерыв, каждое из которых будет представлено своей иконкой в ​​пользовательском интерфейсе.

Состояние покоя, символизируемое иконкой кровати, теперь будет постепенно уменьшаться, а не восстанавливаться со временем. Длительные периоды вождения будут неуклонно снижать состояние покоя, в то время как отдых будет восстанавливать его быстрее.

Система обязательных перерывов, обозначаемая значком «P» вместе с оставшимся временем до обязательной остановки, будет работать более строго. В American Truck Simulator водители могут находиться в пути до 14 часов, прежде чем им потребуется обязательный перерыв, после которого необходимо 10 часов непрерывного отдыха. Подробнее об этой функции можно прочитать здесь.

Список изменений:

