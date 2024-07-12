Студия SCS Software рассказала про дополнение со штатом Арканзас для American Truck Simulator

Студия SCS Software подробнее рассказала про предстоящее дополнение со штатом Арканзас для American Truck Simulator
Форт-Смит, третий по численности населения город в Арканзасе, является домом для множества настенных росписей. Дальнобойщики смогут увидеть там фреску с изображением индейской женщины, стреляющей из лука. Еще одно примечательное произведение искусства вдоль шоссе US-64 представляет собой гигантский банан в стиле комиксов, направленный на всадника на темно-красном фоне. Кроме того, на силосных башнях Форт-Смита присутствуют арты возвышающиеся на 100 футов в небо. В реальном мире на них изображены три местных жителя, которых разработчики превратили в создателей ассетов для игры.
Магнолия, административный центр округа Колумбия, предлагает множество красочных уличных рисунков, нарисованных на стенах зданий в центре города. Они изображают различные части истории города и округа. Если вы окажетесь в северо-восточном углу Арканзаса, посетите Джонсборо, где в ATS будет представлена красочная картина со львом. На этой картине изображены три серые львиные головы на ярком фоне.
В Хот-Спрингс, известном своими термальными источниками и спа, также будет настенная картина, посвященная первым жителям этого района, племени куапо. Эта работа изображает двух представителей племени куапо на желтом фоне и находится недалеко от знаменитого отеля Арлингтон. Между тем, в столице Арканзаса, Литл-Роке, дальнобойщики могут наткнуться на милое произведение искусства с изображением двух лис, обнимающихся среди листвы.
Прибывая в ДеКуин, обратите внимание на их художественный приветственный знак, который обязательно заставит вас почувствовать себя как дома. А если вы проезжаете по шоссе US-64, вы можете увидеть красиво украшенную стену прямо у дороги.
Дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.