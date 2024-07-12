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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 628 оценок

Студия SCS Software рассказала про дополнение со штатом Арканзас для American Truck Simulator

AceTheKing
Новости

Студия SCS Software подробнее рассказала про предстоящее дополнение со штатом Арканзас для American Truck Simulator

Форт-Смит, третий по численности населения город в Арканзасе, является домом для множества настенных росписей. Дальнобойщики смогут увидеть там фреску с изображением индейской женщины, стреляющей из лука. Еще одно примечательное произведение искусства вдоль шоссе US-64 представляет собой гигантский банан в стиле комиксов, направленный на всадника на темно-красном фоне. Кроме того, на силосных башнях Форт-Смита присутствуют арты возвышающиеся на 100 футов в небо. В реальном мире на них изображены три местных жителя, которых разработчики превратили в создателей ассетов для игры.

Магнолия, административный центр округа Колумбия, предлагает множество красочных уличных рисунков, нарисованных на стенах зданий в центре города. Они изображают различные части истории города и округа. Если вы окажетесь в северо-восточном углу Арканзаса, посетите Джонсборо, где в ATS будет представлена ​​красочная картина со львом. На этой картине изображены три серые львиные головы на ярком фоне.

В Хот-Спрингс, известном своими термальными источниками и спа, также будет настенная картина, посвященная первым жителям этого района, племени куапо. Эта работа изображает двух представителей племени куапо на желтом фоне и находится недалеко от знаменитого отеля Арлингтон. Между тем, в столице Арканзаса, Литл-Роке, дальнобойщики могут наткнуться на милое произведение искусства с изображением двух лис, обнимающихся среди листвы.

Прибывая в ДеКуин, обратите внимание на их художественный приветственный знак, который обязательно заставит вас почувствовать себя как дома. А если вы проезжаете по шоссе US-64, вы можете увидеть красиво украшенную стену прямо у дороги.

Дата выхода дополнения на данный момент неизвестна.

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