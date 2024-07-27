Студия SCS Software рассказала про индивидуальные склады Арканзаса в American Truck Simulator

Студия SCS Software подробнее рассказала про индивидуальные склады, которые появятся в дополнении Arkansas для American Truck Simulator.

Индивидуальные склады из дополнения не являются обычными складами от сообщества, с которыми дальнобойщики часто сталкиваются в разных местах. По словам разработчиков, каждый склад в дополнении был индивидуально спроектирован дизайнерами карт. Каждый раз, когда дальнобойщики заходят в новый склад, им нужно будет исследовать его заново.

Склады состоят из ферм и элеваторов. В игре будут представлены речные порты и лесозаготовки, которые типичны для Арканзаса. В этом дополнении будет в общей сложности одиннадцать индивидуальных складов. Все они будут иметь определенные места погрузки и разгрузки для каждого груза, который вы туда доставите, для большего реализма.

В США речные порты в основном выполняют функции перевалочных пунктов, куда сходятся грузы с кораблей, грузовиков и поездов. В результате они предлагают широкий спектр различных типов грузов, что помогает повысить внутриигровую экономику. В Арканзасе дальнобойщики встретятся с ними в основном на реке Арканзас.

Лесозаготовки — важная отрасль в Арканзасе. Игрокам предстоит доставлять и увозить лесозаготовительные склады около городов Хот-Спрингс, Эль-Дорадо и Харрисон. Каждый из них смоделирован так, чтобы вписаться в окружающую местность, и будет совершенно разным, поэтому водители грузовиков, которые едут туда, столкнутся с различными сложными ландшафтами и дорогами.

Дата выхода дополнения Arkansas на данный момент неизвестна.