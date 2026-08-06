Свежие скриншоты из будущего DLC Британская Колумбия для American Truck Simulator - туннели и снегозащитные галереи

Сегодня разработчики представили некоторые из замечательных туннелей и снегозащитных сооружений, которые ждут игроков в грядущем DLC Британская Колумбия для American Truck Simulator. Независимо от того, путешествуете ли вы по труднопроходимым горным перевалам или движетесь по оживленным автомагистралям недалеко от Ванкувера, эти уникальные сооружения являются неотъемлемой частью транспортной сети провинции.

Одно из самых узнаваемых сооружений, мимо которого вы проедете - это Большая снегозащитная галерея «Большой Медведь» на знаменитом шоссе Кокихалла. Построенное для защиты автомобилистов от лавин и снегопадов, это впечатляющее бетонное сооружение стало культовой достопримечательностью одного из самых сложных горных маршрутов Британской Колумбии. По мере того, как вы будете проезжать через окружающие вершины, эта достопримечательность обязательно будет выделяться на вашем пути.

Дальше на восток, вдоль Трансканадского шоссе (TC-1) в Национальном парке Глейшер, вы встретите еще несколько снегозащитных сооружений, которые защищают дорогу от сильных снегопадов и лавинной опасности. Расположенные среди высоких гор и густых лесов, эти сооружения являются неотъемлемой частью путешествия по одному из самых впечатляющих регионов Канады, добавляя еще один слой аутентичности к опыту поездок на грузовиках в горах.

Извилистый участок Трансканадского шоссе недалеко от города Хоуп также является домом для замечательной коллекции туннелей, прорубленных прямо в окружающих склонах гор. Путешествуя по этому живописному коридору, вы проедете через несколько воссозданных туннелей, включая Йельский туннель, туннель Александры, туннель Хеллс-Гейт, туннель Ферраби и туннель Чайна-Бар. Вместе они образуют один из самых запоминающихся участков шоссе в Британской Колумбии, с впечатляющими видами каньонов, открывающимися между каждым проездом.

Наше путешествие на этом не заканчивается. Водители, путешествующие по окрестностям Ванкувера, также увидят Кассиарский тоннель, важный городской тоннель, по которому проходит транспортный поток под одной из главных магистралей города. Между тем, еще одна инженерная достопримечательность ждет вас под могучей рекой Фрейзер, где вы проедете через тоннель, соединяющий ключевые части региона Большого Ванкувера. Эти сооружения демонстрируют не только потрясающие природные ландшафты Британской Колумбии, но и впечатляющую инфраструктуру, которая обеспечивает бесперебойное движение в провинции каждый день.

От высоких горных перевалов до современных городских автомагистралей, Британская Колумбия предлагает широкий выбор незабываемых автомобильных маршрутов.