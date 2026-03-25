Свежие скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - поселения

Разработчики SCS Software показали предварительный обзор небольших городков, которые ждут своего открытия в грядущем DLC Иллинойс для American Truck Simulator.

Галена

Начиная с северо-западного угла штата, мы прибываем в очаровательный городок Галена, расположенный среди холмов вдоль реки Галена, притока близлежащей реки Миссисипи. Сегодня Галена славится своим удивительно хорошо сохранившимся обликом: более 85 процентов ее зданий внесены в Национальный реестр исторических мест. Прогулка по главной улице создает ощущение путешествия во времени - многие из сохранившихся зданий относятся к тому времени, когда Галена была домом для Улисса С. Гранта, 18-го президента Соединенных Штатов. Исследуя город, вы увидите несколько примечательных достопримечательностей, в том числе характерную башню местной средней школы, исторический музей и местный культурный и развлекательный зал XIX века.

Рашвилл

Примерно на полпути между Куинси и Пеорией вдоль шоссе 24 расположен уютный городок Рашвилл, в котором проживает около 3000 жителей. В нем также находится множество исторических архитектурных шедевров, особенно в центре города, многие из которых датируются XIX веком, когда был основан Рашвилл. Некоторые из них были тщательно воссозданы дизайнерами, чтобы соответствовать их реальным прототипам, включая здание суда, городскую площадь с очаровательной центральной беседкой, классический местный магазин и даже несколько узнаваемых статуй.

Фермер-Сити

Если вы отправитесь на северо-запад от Шампейна, то сразу за межштатной автомагистралью I-74 вы окажетесь в Фермер-Сити. Это сельское поселение, глубоко укоренившееся в сельскохозяйственных традициях, окружено холмистыми полями и его экономика издавна формировалась за счет растениеводства и животноводства.

Грейвилл

Расположенный на границе штатов Иллинойс и Индиана, на берегу реки Вабаш, Грейвилл - очаровательный городок с удобным доступом по межштатной автомагистрали I-64, проходящей к югу от города, что делает его удобным для путешественников, направляющихся на восток или запад. Окружающие его холмистые пейзажи и живописные поймы рек создают прекрасную обстановку. Помимо своей природной красоты, Грейвилл известен тем, что в течение года здесь проводятся одни из самых популярных фестивалей округа Уайт.

Норрис-Сити

Двигаясь на юг от Грейвилла по трассе Illinois Route 1, вы прибудете в Норрис-Сити, живописный городок с населением чуть более 1000 жителей. Расположенный среди обширных сельскохозяйственных угодий, Норрис-Сити излучает мирное сельское очарование и отличается сильным чувством общности.

