Свежие скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - прерии и поля

Работа над расширением карты Иллинойс для American Truck Simulator продолжается и сегодня разработчики рассказали о прериях, сельскохозяйственных угодьях и бескрайних просторах, которые так характеризуют Иллинойс.

Иллинойс расположен в самом сердце Среднего Запада, сочетая в себе влияние Великих озёр на севере с обширными сельскохозяйственными равнинами, простирающимися через центр и юг. Одно из самых поразительных впечатлений от вождения здесь - это то, как быстро открываются пейзажи. Длинные прямые шоссе пролегают сквозь бесконечные ряды кукурузы и сои, а на горизонте то и дело появляются классические красные амбары, зернохранилища и надземные хранилища.

Ветряные электростанции - ещё один яркий элемент пейзажей Иллинойса. Вы увидите этих современных гигантов с таких дорог, как US-20, I-39 и I-55, где ряды турбин протянулись по прериям. Эти места открывают прекрасные возможности для живописных снимков во время путешествия по штату.

Большая часть рельефа Иллинойса сформировалась в результате движения древних ледников, что привело к появлению преимущественно равнинных ландшафтов с плавными перепадами высот. Такие трассы, как I-74, US-24 и US-67, проходят через открытые прерии, пологие холмы и речные долины, которые добавляют разнообразия обширным полям. Двигаясь дальше на юг, особенно по IL-3, водители заметят, что рельеф становится более разнообразным: появляются обрывы, невысокие холмы и извилистые русла рек.

Сельское хозяйство – основа Иллинойса и более трёх четвертей земель штата отведено под фермерские хозяйства. Кукурузные, соевые, сенные и пшеничные поля доминируют в сельской местности вдоль автомагистралей I-57, I-72 и многих сельских автомагистралей. Чтобы достоверно воссоздать эти знаковые ландшафты, разработчики создали новые виды прерийных трав, цветущих растений и улучшенных культур, которые оживят поля в любое время года.

Лесные массивы, хотя и встречаются реже сельскохозяйственных угодий, можно найти по всему штату, особенно вблизи водоёмов или в охраняемых природных зонах. Здесь можно увидеть дубовые саванны, прибрежные леса и пышные лесные массивы, разбавляющие открытые равнины. Эти участки разнообразят пейзаж и предлагают освежающие переходы между длинными участками сельскохозяйственных угодий.

Дальнобойщики также могут насладиться местными достопримечательностями, небольшими городками и типичными видами Среднего Запада по всему Иллинойсу. От огромных ветряных электростанций и придорожных элеваторов до живописных прерий и речных переправ - у вас будет множество возможностей оценить природное очарование штата.