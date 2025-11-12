Свежие скриншоты из будущего DLC Иллинойс для American Truck Simulator - Шампейн

Шампейн, расположенный в самом сердце штата Прерий, радушно встречает каждого дальнобойщика. В предстоящем дополнении Иллинойс для American Truck Simulator вы сможете лично ощутить его неповторимый дух.

Расположенный примерно в 215 километрах к юго-западу от Чикаго, Шампейн образует оживленный район городов-побратимов с соседней Урбаной, которые часто вместе называют Шампейн-Урбаной. Сочетание комфорта маленького городка, энергии университетского городка и наследия Среднего Запада придает городу неповторимый характер. Пожалуй, больше всего он известен своим университетом – национально признанным государственным учебным заведением, основанным в 1867 году.

Университетский кампус - одна из главных достопримечательностей Шампейна и разработчики хотели передать его атмосферу в этом предстоящем дополнении. Дизайнеры объектов и карт тщательно воссоздали несколько зданий, вдохновлённых кампусом, в качестве достопримечательностей, включая современный учебный корпус, здание электротехнического и компьютерного факультетов, крупный научно-исследовательский институт, а также небольшую табличку, отдающую дань уважения самому университету.

В игровом городском пейзаже Шампейна есть несколько других узнаваемых зданий, таких как мэрия, больница, церковь, несколько многоэтажных зданий и даже местный парк, все из которых достоверно воссозданы и соответствуют своим реальным прототипам, так что если вы знакомы с городом, вы узнаете некоторые из этих мест, проезжая по нему.

Хотя университет, пожалуй, самая известная достопримечательность города, в Шампейне есть ещё много интересного. Город гордится своей яркой культурной жизнью и развивающимся агротуризмом: многие местные фермы предлагают экскурсии, во время которых посетители могут узнать больше о богатых сельскохозяйственных традициях региона.

Сельское хозяйство, сосредоточенное преимущественно на выращивании кукурузы и сои, остаётся важной частью местной экономики, наряду с пищевой промышленностью и другими отраслями. Чтобы отразить это в игре, разработчики добавили склад пищевой промышленности, где игроки могут доставлять и забирать грузы, связанные с этой важной отраслью. Кроме того, если вы находитесь в этом районе и ищете работу, обязательно загляните в местный автосалон или мебельный магазин, чтобы забрать новый груз!